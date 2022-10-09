"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"

"От имени всех здоровых украинцев (у них сейчас забрали право говорить о том, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, Великого Императора Земель Русских Владимира Владимировича Путина с юбилеем", – написала Бардаш.

Называя президента страны-агрессора Путина "государем", Бардаш пожелал ему "править еще не менее 15 лет".

Украинский журналист Анатолий Остапенко прокомментировал в Twitter публикацию Бардаша, заявив, что именно так и выглядит "каша в голове".

Неможливо візуалізувати кашу в голові



Каша в голові: pic.twitter.com/IthFtEeTQj — Ostapenko (@OstAnatoliy) October 7, 2022

Украинский певец Михаил Крупин, который ранее сотрудничал с Бардашем, также отреагировал в Twitter на его слова, адресованные Путину.

"Эхм", – коротко написал он.

"Боже, какой он ...бнутый. Миша, он всегда таким был или ему что-то на голову упало?" – спросили у Крупина фолловеры.

"Я так понимаю, что всегда, но сейчас он это не скрывает", – ответил он.