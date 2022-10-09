"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"

"От имени всех здоровых украинцев (у них сейчас забрали право говорить о том, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, Великого Императора Земель Русских Владимира Владимировича Путина с юбилеем", – написала Бардаш.
Называя президента страны-агрессора Путина "государем", Бардаш пожелал ему "править еще не менее 15 лет".
Украинский журналист Анатолий Остапенко прокомментировал в Twitter публикацию Бардаша, заявив, что именно так и выглядит "каша в голове".
Неможливо візуалізувати кашу в голові— Ostapenko (@OstAnatoliy) October 7, 2022
Каша в голові: pic.twitter.com/IthFtEeTQj
Украинский певец Михаил Крупин, который ранее сотрудничал с Бардашем, также отреагировал в Twitter на его слова, адресованные Путину.
"Эхм", – коротко написал он.
"Боже, какой он ...бнутый. Миша, он всегда таким был или ему что-то на голову упало?" – спросили у Крупина фолловеры.
"Я так понимаю, что всегда, но сейчас он это не скрывает", – ответил он.
Ехм… pic.twitter.com/sOzlmEZRsE— Міша Крупін (@MishaKrupin) October 7, 2022
1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.
22 июля стало известно, что Бардаш сбежал из Грузии в Россию.
Ранее от сотрудничества с ним отказался украинский певец Wellboy и сопродюсер Евгений Триплов, а жена Бардаша сообщила о расставании.
В сентябре Бардаш заявил, что планирует получить российское гражданство.