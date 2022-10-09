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09 октября, 2022
 
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"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"

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Бардаш заявил, что готовится получить российское гражданство
Бардаш заявил, что готовится получить российское гражданство
Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Сбежавший в РФ украинский продюсер Юрий Бардаш 7 октября разместил в своем Telegram-канале адресованное 70-летнему президенту РФ Владимиру Путину поздравление.

"От имени всех здоровых украинцев (у них сейчас забрали право говорить о том, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, Великого Императора Земель Русских Владимира Владимировича Путина с юбилеем", – написала Бардаш. 

Называя президента страны-агрессора Путина "государем", Бардаш пожелал ему "править еще не менее 15 лет". 

Украинский журналист Анатолий Остапенко прокомментировал в Twitter публикацию Бардаша, заявив, что именно так и выглядит "каша в голове". 

Украинский певец Михаил Крупин, который ранее сотрудничал с Бардашем, также отреагировал в Twitter на его слова, адресованные Путину.

"Эхм", – коротко написал он.

"Боже, какой он ...бнутый. Миша, он всегда таким был или ему что-то на голову упало?" – спросили у Крупина фолловеры.

"Я так понимаю, что всегда, но сейчас он это не скрывает", – ответил он.

Контекст:

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, в котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.

22 июля стало известно, что Бардаш сбежал из Грузии в Россию.

Ранее от сотрудничества с ним отказался украинский певец Wellboy и сопродюсер Евгений Триплов, а жена Бардаша сообщила о расставании

В сентябре Бардаш заявил, что планирует получить российское гражданство.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Юрий Бардаш
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