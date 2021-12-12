  "Было так стыдно". Каднай признался, почему на "Танцах со звездами" не мог поднять свою партнершу Алину Ли

По словам 32-летнего музыканта, причина в том, что он сильно похудел до начала шоу.
"Я к тому времени очень сильно похудел. Я за год последний, перед "Танцами", похудел на 11 килограммов. Я, знаешь, как шучу? Все, короче, непосредственно на "Танцах" похудели, а я – до. Я всех опередил", – рассказал Каднай.
Он отметил, что из-за потери веса не мог поднять свою партнершу.
"Я не мог поднять девочку, то есть Алину не мог поднять. Мне было так стыдно! Поддержка – это самое простое, ты должен просто поднять, прокрутить и поставить. И у меня не получалось этого сделать", – признался Каднай.
Он также добавил, что за три месяца шоу не потерял ни одного килограмма, а наоборот – набрал мышечную массу.
Каднай и Ли выбыли из четвертьфинала "Танцев со звездами" 14 ноября после того, как набрали наименьшее число судейских и зрительских голосов.
Музыкант родился в Днепропетровске 23 ноября 1989 года. Он стал известен после участия в первом сезоне проекта "Фабрика звезд" (2007) на "Новом канале", заняв третье место. В 2012 году вместе с сыном хореографов Елены и Дмитрия Коляденко Филиппом создал группу Kadnay. Елена Коляденко была продюсером этого коллектива и одновременно креативным продюсером "Танцев со звездами".
Последний, пятый обновленный сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли украинский танцор Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.