  "Было так стыдно". Каднай признался, почему на "Танцах со звездами" не мог поднять свою партнершу Алину Ли

Танцовщица Алина Ли и музыкант Дмитрий Каднай дошли до четвертьфинала шоу "Танцы со звездами" Фото: k.a.d.n.a.y / Instagram

По словам 32-летнего музыканта, причина в том, что он сильно похудел до начала шоу.

"Я к тому времени очень сильно похудел. Я за год последний, перед "Танцами", похудел на 11 килограммов. Я, знаешь, как шучу? Все, короче, непосредственно на "Танцах" похудели, а я – до. Я всех опередил", – рассказал Каднай.

Он отметил, что из-за потери веса не мог поднять свою партнершу.

"Я не мог поднять девочку, то есть Алину не мог поднять. Мне было так стыдно! Поддержка – это самое простое, ты должен просто поднять, прокрутить и поставить. И у меня не получалось этого сделать", – признался Каднай.

Он также добавил, что за три месяца шоу не потерял ни одного килограмма, а наоборот – набрал мышечную массу.

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Объяснения Дмитрия Кадная можно послушать с 56-й минуты. Видео: Люкс ФМ / YouTube