Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2021
 
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"Было так стыдно". Каднай признался, почему на "Танцах со звездами" не мог поднять свою партнершу Алину Ли

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Танцовщица Алина Ли и музыкант Дмитрий Каднай дошли до четвертьфинала шоу "Танцы со звездами"
Танцовщица Алина Ли и музыкант Дмитрий Каднай дошли до четвертьфинала шоу "Танцы со звездами"
Фото: k.a.d.n.a.y / Instagram

Фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай в интервью "Люкс ФМ", которое вышло 9 декабря, объяснил, почему во время участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" так редко выполнял поддержки вместе со своей партнершей по проекту – танцовщицей Алиной Ли.

По словам 32-летнего музыканта, причина в том, что он сильно похудел до начала шоу.

"Я к тому времени очень сильно похудел. Я за год последний, перед "Танцами", похудел на 11 килограммов. Я, знаешь, как шучу? Все, короче, непосредственно на "Танцах" похудели, а я – до. Я всех опередил", – рассказал Каднай.

Он отметил, что из-за потери веса не мог поднять свою партнершу.

"Я не мог поднять девочку, то есть Алину не мог поднять. Мне было так стыдно! Поддержка – это самое простое, ты должен просто поднять, прокрутить и поставить. И у меня не получалось этого сделать", – признался Каднай.

Он также добавил, что за три месяца шоу не потерял ни одного килограмма, а наоборот – набрал мышечную массу.

ВИДЕО
Объяснения Дмитрия Кадная можно послушать с 56-й минуты. Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Каднай и Ли выбыли из четвертьфинала "Танцев со звездами" 14 ноября после того, как набрали наименьшее число судейских и зрительских голосов.

Музыкант родился в Днепропетровске 23 ноября 1989 года. Он стал известен после участия в первом сезоне проекта "Фабрика звезд" (2007) на "Новом канале", заняв третье место. В 2012 году вместе с сыном хореографов Елены и Дмитрия Коляденко Филиппом создал группу Kadnay. Елена Коляденко была продюсером этого коллектива и одновременно креативным продюсером "Танцев со звездами".

Последний, пятый обновленный сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли украинский танцор Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Теги: шоу, Kadnay, интервью, музыкант, Танцы со звездами, хореограф, Дмитрий Каднай
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