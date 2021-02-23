Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод

По словам российского бизнесмена Александра Комкова, после развода он не общается с экс-женой, украинской певицей Grosu.

Grosu вышла замуж за Комкова летом 2019 года, а осенью 2020-го сообщила, что они развелись Фото: alina_grosu / Instagram

Бывший муж украинской певицы Grosu московский бизнесмен Александр Комков в письменном комментарии передаче "Зірковий шлях", которая 23 февраля вышла на канале "Украина", заявил, что их решение о разводе было обоюдным.

Комков отметил, что рассказать о причинах их развода "в двух словах не получится" в том числе и потому, что эта тема – "личная".

"С Алиной не общаюсь, но желаю ей только лучшего и успехов в творчестве", – резюмировал он.

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".