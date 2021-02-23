Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2021
 
Новости

Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод

По словам российского бизнесмена Александра Комкова, после развода он не общается с экс-женой, украинской певицей Grosu.

Grosu вышла замуж за Комкова летом 2019 года, а осенью 2020-го сообщила, что они развелись
Grosu вышла замуж за Комкова летом 2019 года, а осенью 2020-го сообщила, что они развелись
Фото: alina_grosu / Instagram

Бывший муж украинской певицы Grosu московский бизнесмен Александр Комков в письменном комментарии передаче "Зірковий шлях", которая 23 февраля вышла на канале "Украина", заявил, что их решение о разводе было обоюдным.

Комков отметил, что рассказать о причинах их развода "в двух словах не получится" в том числе и потому, что эта тема – "личная".

"С Алиной не общаюсь, но желаю ей только лучшего и успехов в творчестве", – резюмировал он. 

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

Летом 2019 года певица вышла замуж за Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии21 сентября 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

После развода с Комковым поклонники артистки предполагают, что она состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским, который снимался в ее клипах. Пара также вместе провела новогодние каникулы в Карпатах.

Комментируя вероятный роман с певицей, Полянский заявил, что "всем уже давно понятно", какие у них отношения.

Полянский ранее был женат на актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). 
Теги: Алина Гросу, семья, певица, развод, Grosu, Александр Комков, Роман Полянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Тихановская – Бацман: Сергей был очень удивлен, что я решила идти в президенты Беларуси. Он никогда не думал, что я смогу так поступить
  Тихановская – Бацман: Сергей был очень удивлен, что я решила идти в президенты Беларуси. Он никогда не думал, что я смогу так поступить
Алеся БАЦМАН
  "Поддержка Украины жизненно важна для Европы и США". Что мировые лидеры говорили об Украине и России на Мюнхенской конференции. Главное
  "Поддержка Украины жизненно важна для Европы и США". Что мировые лидеры говорили об Украине и России на Мюнхенской конференции. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Режиссер "Белорусского вокзала" Смирнов: Пока немецкий шпион лежит на главной площади России, она не начнет новой, настоящей жизни
  Режиссер "Белорусского вокзала" Смирнов: Пока немецкий шпион лежит на главной площади России, она не начнет новой, настоящей жизни
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
Мейхер позировала за рулем своего авто
Мейхер позировала за рулем своего авто
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты
Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты
Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео
Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото
Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото
Обнаженная Свитолина, прикрываясь простыней, снялась в постели киевского отеля. Видео
Обнаженная Свитолина, прикрываясь простыней, снялась в постели киевского отеля. Видео
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти бабушки от COVID-19
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти бабушки от COVID-19
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сделать аборт
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сделать аборт
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS