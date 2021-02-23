Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод

Бывший муж украинской певицы Grosu московский бизнесмен Александр Комков в письменном комментарии передаче "Зірковий шлях", которая 23 февраля вышла на канале "Украина", заявил, что их решение о разводе было обоюдным.
Комков отметил, что рассказать о причинах их развода "в двух словах не получится" в том числе и потому, что эта тема – "личная".
"С Алиной не общаюсь, но желаю ей только лучшего и успехов в творчестве", – резюмировал он.
Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".
Летом 2019 года певица вышла замуж за Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Grosu сообщила, что развелась.
После развода с Комковым поклонники артистки предполагают, что она состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским, который снимался в ее клипах. Пара также вместе провела новогодние каникулы в Карпатах.
Комментируя вероятный роман с певицей, Полянский заявил, что "всем уже давно понятно", какие у них отношения.