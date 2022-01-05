  Чмерковский признался, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"

Чмерковский 10 лет вел переговоры с продюсерами украинских "Танцев" о том, чтобы занять судейское кресло Фото: maksimc / Instagram

Ефросинина отметила, что интервью с Чмерковским было записано еще до финала "Танцев со звездами" и на тот момент он не знал имени победителя.

По словам Чмерковского, из троих участников, которые вышли в финал, победы была достойна Харлан.

"Я считаю, что выиграть должна Оля. Только потому, что она пришла абсолютно без танцевальной базы, это было явно видно в первом танце. И если сравнить ту Олю, которая была три месяца назад и сейчас, это все, что нужно для того, чтобы понять, кто должен выиграть", – заявил Чмерковский.

Комментируя выступление на паркете актера Константина Войтенко, который занял в итоге третье место, хореограф заявил, что не может с уважением относиться к его результатам, так как тот "делал одно и то же".

"Войтенко – наверное, самый лучший танцор. Человек, который пришел с какой-то базой. Он сразу себя показал. Мне кажется, он пять раз сделал одно и то же. Я не могу это уважать, потому что это для меня повторение. Научись чему-то новому. Покажи. что ты сегодня другой, чем в начале проекта. Не считаю, что Войтенко уйдет с чем-то новым", – высказался Чмерковский.

Он также дал оценку танцам в исполнении актера Артура Логая, который в итоге и занял первое место. Чмерковский считает, что Логай "научился чему-то новому".

"Это другой Логай, чем тот, который был в начале проекта", – отметил судья.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube