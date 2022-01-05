Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2022
 
Новости

Чмерковский признался, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"

 
|
Чмерковский 10 лет вел переговоры с продюсерами украинских "Танцев" о том, чтобы занять судейское кресло
Чмерковский 10 лет вел переговоры с продюсерами украинских "Танцев" о том, чтобы занять судейское кресло
Фото: maksimc / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф и судья последнего на данный момент шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Максим Чмерковский считает, что победу на проекте должна была одержать украинская саблистка Ольга Харлан, которая выступала в паре с украинским танцором Дмитрием Дикусаром. Об этом Чмерковский заявил в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, запись которого 4 января вышла на ее канале в YouTube.

Ефросинина отметила, что интервью с Чмерковским было записано еще до финала "Танцев со звездами" и на тот момент он не знал имени победителя.

По словам Чмерковского, из троих участников, которые вышли в финал, победы была достойна Харлан.

"Я считаю, что выиграть должна Оля. Только потому, что она пришла абсолютно без танцевальной базы, это было явно видно в первом танце. И если сравнить ту Олю, которая была три месяца назад и сейчас, это все, что нужно для того, чтобы понять, кто должен выиграть", – заявил Чмерковский.

Комментируя выступление на паркете актера Константина Войтенко, который занял в итоге третье место, хореограф заявил, что не может с уважением относиться к его результатам, так как тот "делал одно и то же".

"Войтенко – наверное, самый лучший танцор. Человек, который пришел с какой-то базой. Он сразу себя показал. Мне кажется, он пять раз сделал одно и то же. Я не могу это уважать, потому что это для меня повторение. Научись чему-то новому. Покажи. что ты сегодня другой, чем в начале проекта. Не считаю, что Войтенко уйдет с чем-то новым", – высказался Чмерковский.

Он также дал оценку танцам в исполнении актера Артура Логая, который в итоге и занял первое место. Чмерковский считает, что Логай "научился чему-то новому".

"Это другой Логай, чем тот, который был в начале проекта", – отметил судья.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Последний, пятый обновленный сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли украинский танцор Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Чмерковкий оценивал выступления участников вместе с примой-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар и хореографом Владом Ямой.

По словам Чмерковского, продюсеры этого шоу вели с ним переговоры об участии в проекте около 10 лет.

Теги: Ольга Харлан, Максим Чмерковский, Танцы со звездами, Артур Логай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Чмерковский признался, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
  Чмерковский признался, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой
  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой
"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают
  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик в микробикини широко развела ноги перед камерой
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик в микробикини широко развела ноги перед камерой
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
25-летняя танцовщица Русина показала пирсинг на сосках
25-летняя танцовщица Русина показала пирсинг на сосках
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
"Свадьба была веселой". Американка вышла замуж за свой любимый розовый цвет. Фото
"Свадьба была веселой". Американка вышла замуж за свой любимый розовый цвет. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS