  Чмерковский признался, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"

Ефросинина отметила, что интервью с Чмерковским было записано еще до финала "Танцев со звездами" и на тот момент он не знал имени победителя.
По словам Чмерковского, из троих участников, которые вышли в финал, победы была достойна Харлан.
"Я считаю, что выиграть должна Оля. Только потому, что она пришла абсолютно без танцевальной базы, это было явно видно в первом танце. И если сравнить ту Олю, которая была три месяца назад и сейчас, это все, что нужно для того, чтобы понять, кто должен выиграть", – заявил Чмерковский.
Комментируя выступление на паркете актера Константина Войтенко, который занял в итоге третье место, хореограф заявил, что не может с уважением относиться к его результатам, так как тот "делал одно и то же".
"Войтенко – наверное, самый лучший танцор. Человек, который пришел с какой-то базой. Он сразу себя показал. Мне кажется, он пять раз сделал одно и то же. Я не могу это уважать, потому что это для меня повторение. Научись чему-то новому. Покажи. что ты сегодня другой, чем в начале проекта. Не считаю, что Войтенко уйдет с чем-то новым", – высказался Чмерковский.
Он также дал оценку танцам в исполнении актера Артура Логая, который в итоге и занял первое место. Чмерковский считает, что Логай "научился чему-то новому".
"Это другой Логай, чем тот, который был в начале проекта", – отметил судья.
Последний, пятый обновленный сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Победителем шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли украинский танцор Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.
Чмерковкий оценивал выступления участников вместе с примой-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар и хореографом Владом Ямой.
По словам Чмерковского, продюсеры этого шоу вели с ним переговоры об участии в проекте около 10 лет.