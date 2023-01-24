Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2023
 
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Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване

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Цимбалюк: Двое
Цимбалюк: Двое
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк 23 января опубликовал в Instagram совместные снимки со своей девушкой, украинским ресторатором Светланой Готочкиной.

"Двое", – написал он.

Цимбалюк и Готочкина запечатлены на диване. Актер предстал с оголенным торсом, в джинсах и босиком. Его избранница – в топе, джинсах и также босиком.

На фото Цимбалюк и Готочкина запечатлены смеющимися.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: актер, ресторатор, Тарас Цимбалюк, Светлана Готочкина
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