Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване

"Двое", – написал он.

Цимбалюк и Готочкина запечатлены на диване. Актер предстал с оголенным торсом, в джинсах и босиком. Его избранница – в топе, джинсах и также босиком.

На фото Цимбалюк и Готочкина запечатлены смеющимися.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.