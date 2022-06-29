Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам

"Желаю каждому найти, встретить, дождаться и любить вопреки всем ужасам. Свет, доброта и любовь победят все. А мы, украинцы, и являемся тем светом, добром и любовью", – написал он.

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовала тогда и Дорофеева. Они прожили вместе семь лет. Детей у них нет.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.