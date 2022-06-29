Бульвар Шоубиз
 
29 июня, 2022
 
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Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам

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Dantes сообщил, что расстался с Дорофеевой, в марте 2022 года
Dantes сообщил, что расстался с Дорофеевой, в марте 2022 года
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 28 июня, в свой день рождения, обратился в Instagram Stories к подписчикам.

"Желаю каждому найти, встретить, дождаться и любить вопреки всем ужасам. Свет, доброта и любовь победят все. А мы, украинцы, и являемся тем светом, добром и любовью", – написал он. 

Скриншот: vladimirdantes / Instagram
Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовала тогда и Дорофеева. Они прожили вместе семь лет. Детей у них нет. 

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.

Теги: любовь, певец, Dantes
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