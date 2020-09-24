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24 сентября, 2020
 
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"Дешевка". Броуди показал, что может случиться после прививки российской вакциной от COVID-19

47-летний американский актер Эдриен Броуди обнародовал в сети размытое фото со своим изображением, заявив, что оно было сделано после того, как он якобы принял участие в испытаниях российской вакцины в Лонг-Айленд (США).

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Фото: ЕРА

47-летний американский актер Эдриен Броуди 23 сентября в Instagram опубликовал пост, который начал на английском языке, а закончил на русском. 

Таким образом актер продемонстрировал возможный побочный эффект после прививки от COVID-19 российской вакциной, от испытаний которой в США категорически отказались. 

В качестве иллюстрации к посту Броуди разместил размытый снимок со своим изображением, подчеркнув, что он был сделан после того, как ему якобы вкололи вакцину.

"Решил тут сообщить вам, что вчера вызвался на вакцинные испытания от COVID-19, которые прошли здесь в Лонг-Айленд [США]. Вакцина – та, что была создана в России. Вчера получил первый снимок и хотел сказать, что это абсолютно безопасно", – заявил он. 

Следующий абзац в публикации актер написал на русском языке, описав самочувствие как "немного странное". 

умаю, что вытащил ослиные уши", – подытожил актер на русском. 

Публикацию о якобы вакцинации российским препаратом Броуди отметил хештегом на русском языке "дешевка". 

"Прошли почти сутки. Скажите, не хочется ли вам погладить медведя во дворе?" – отреагировали на публикацию русскоязычные фолловеры. 

"Держи в курсе, Эд", – попросили актера подписчики, подразумевая, вероятно, возможные дальнейшие "метаморфозы".

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной, и отказались от ее испытаний.

В середине сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что примерно у 14% россиян, привитых отечественной вакциной от коронавирусной инфекции, наблюдаются побочные эффекты.

Теги: вакцинация, Эдриен Броуди, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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