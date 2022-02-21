Дочь Меладзе о разводе родителей: Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое

"Ссоры, которые происходили дома, достаточно обыденные для любой семьи, но на моей психике это очень сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что может кого-то разозлить, что кого-то может огорчить. У нас вся семья довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое, – заявила она. – Я не видела их слез, я не видела их печали, я не видела их проблем. Папа всегда был если не дома, то "на звонке". Я не чувствовала себя брошенной, оставленной, а мама мне четко дала понять, что когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела просто, чтобы они были счастливы. Это все, что мне нужно".

По словам дочери продюсера, сейчас ей не важно, с кем конкретно счастлив ее отец.

"Жизнь – она для того, чтобы радоваться. И если он радуется, это все, о чем я могу мечтать", – сказала Лия Меладзе.