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21 февраля, 2022
 
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Дочь Меладзе о разводе родителей: Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое

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В браке у Константина Меладзе и Яны Сумм родилось трое детей
В браке у Константина Меладзе и Яны Сумм родилось трое детей
Скриншот: За живе! / YouTube, Фото: meladzemusic / Instagram

17-летняя дочь украинского композитора и продюсера Константина Меладзе Лия в интервью ЖВЛ призналась, что тяжело переживала развод своих родителей в 2013 году. Об этом 21 февраля говорится в публикации на сайте "1+1".

"Ссоры, которые происходили дома, достаточно обыденные для любой семьи, но на моей психике это очень сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что может кого-то разозлить, что кого-то может огорчить. У нас вся семья довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое, – заявила она. – Я не видела их слез, я не видела их печали, я не видела их проблем. Папа всегда был если не дома, то "на звонке". Я не чувствовала себя брошенной, оставленной, а мама мне четко дала понять, что когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела просто, чтобы они были счастливы. Это все, что мне нужно".

По словам дочери продюсера, сейчас ей не важно, с кем конкретно счастлив ее отец.

"Жизнь – она для того, чтобы радоваться. И если он радуется, это все, о чем я могу мечтать", – сказала Лия Меладзе.

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. У нее есть родная старшая сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж. Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

В январе 2021 года Лия Меладзе в интервью ТСН призналась, что не общается с Брежневой.

6 февраля 2022 года на канале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Голос країни" с участием Лии Меладзе. Она исполнила песню Hallelujah, но не смогла ее закончить, расплакавшись от волнения. Тем не менее к ней повернулись все четыре тренера шоу – дочь Меладзе выбрала команду украинской певицы Нади Дорофеевой. По словам Лии Меладзе, Дорофеева ей "ближе по духу".

Теги: дети, Голос країни, композитор, Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, шоу, семья, развод, продюсер, родители, Лия Меладзе
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