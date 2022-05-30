Бульвар Шоубиз
 
30 мая, 2022
 
Новости

Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Ровинская прокомментировала инфрмацию об алкоголизме матери
Ровинская прокомментировала инфрмацию об алкоголизме матери
Фото: sia_rovinska / Instagram

Украинская телеведущая и актриса Анастасия Ровинская заявила, что у ее матери, поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина, бывшей телеведущей Снежаны Егоровой под воздействием алкоголя обостряются худшие черты характера. Об этом Ровинская рассказала в интервью, опубликованном 29 мая на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

Ровинская, комментируя заявление экс-супруга своей матери, шоумена Антина Мухарского, высказанное в книге "Разрыв. Как я стал "национал-фашистом", бросил жену и семерых детей" о том, что Егорова злоупотребляет алкоголем, сказала, что они друг друга стоят.

"Он тоже такой человек… Не очень уважаю, если честно, потому что говорит одно, а делает другое. (...) И книга его – наполовину ложь. Больше чем наполовину! Могу согласиться только в том, что ей не стоит употреблять алкоголь, потому что у нее и так характер не очень хороший, а когда выпивает – это обостряется. Но назвать ее алкоголичкой, конечно, я не могу, это неправда", – сказала Ровинская.

Она добавила, что спрашивала у Мухарского, для чего он лжет, на что тот ответил: "Это война, детка, ничего личного".

ВИДЕО
Видео: Алина Доротюк / YouTube
Контекст:

Егорова, которая вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года, 26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. 

21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину. 

Теги: Владимир Путин, война, алкоголь, нападение, телеведущая, Снежана Егорова, Антин Мухарский, актриса, Анастасия Ровинская, интервью, шоумен
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