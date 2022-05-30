  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь

Ровинская, комментируя заявление экс-супруга своей матери, шоумена Антина Мухарского, высказанное в книге "Разрыв. Как я стал "национал-фашистом", бросил жену и семерых детей" о том, что Егорова злоупотребляет алкоголем, сказала, что они друг друга стоят.

"Он тоже такой человек… Не очень уважаю, если честно, потому что говорит одно, а делает другое. (...) И книга его – наполовину ложь. Больше чем наполовину! Могу согласиться только в том, что ей не стоит употреблять алкоголь, потому что у нее и так характер не очень хороший, а когда выпивает – это обостряется. Но назвать ее алкоголичкой, конечно, я не могу, это неправда", – сказала Ровинская.

Она добавила, что спрашивала у Мухарского, для чего он лжет, на что тот ответил: "Это война, детка, ничего личного".

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