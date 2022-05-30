  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь

Ровинская, комментируя заявление экс-супруга своей матери, шоумена Антина Мухарского, высказанное в книге "Разрыв. Как я стал "национал-фашистом", бросил жену и семерых детей" о том, что Егорова злоупотребляет алкоголем, сказала, что они друг друга стоят.
"Он тоже такой человек… Не очень уважаю, если честно, потому что говорит одно, а делает другое. (...) И книга его – наполовину ложь. Больше чем наполовину! Могу согласиться только в том, что ей не стоит употреблять алкоголь, потому что у нее и так характер не очень хороший, а когда выпивает – это обостряется. Но назвать ее алкоголичкой, конечно, я не могу, это неправда", – сказала Ровинская.
Она добавила, что спрашивала у Мухарского, для чего он лжет, на что тот ответил: "Это война, детка, ничего личного".
Егорова, которая вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года, 26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".
3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.
21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.