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20 марта, 2020
 
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Две недели без детей. Кухар и Стоянов самоизолировались после возвращения из Таиланда

Прима-балерина Екатерина Кухар считает измерение температуры у пассажиров самолетов, прибывающих в Украину, малоэффективным способом выявления симптомов коронавируса, так как любой желающйи может накануне принять жаропонижающее.

Кухар и Стоянов две недели проведут в самоизоляции
Кухар и Стоянов две недели проведут в самоизоляции
Фото: Kateryna Kukhar / Facebook

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар на своей странице в Facebook сообщила, что после возвращения в Украину из Таиланда они с мужем Александром Стояновым приняли решение о самоизоляции. 

"К сожалению, эти две недели, которые могли бы провести с детьми, мы проводим только вдвоём", – заявила Кухар. 

Она рассказала, что стюардессы в самолете, на которым они с мужем возвращались домой, сперва были без масок, и лишь под конец рейса решили ими воспользоваться. 

"Неясно, что поменялось за эти несколько часов – либо кто-то из пассажиров начал жаловаться, почему персонал без масок, либо у кого-то появились симптомы болезни", – предположила Кухар. 

Она также отметила, что измерение температуры у пассажиров самолетов, прибывающих в Украину, считает малоэффективным способом определения возможных симптомов коронавируса.

"У кого есть желание, может принять жаропонижающее и спокойно пройти контроль", – написала Кухар.

По словам балерины, украинцы еще не до конца осознали, серьезность проблемы, вызванной распространением коронавируса.

https://www.facebook.com/kukhar.kateryna/posts/1450888271758757

13 марта балерина поделилась в социальных сетях фотографиями из Таиланда, сообщив, что они с мужем узнали о введенном в Украине карантине, находясь на полпути к месту отдыха. Кухар планировала, что ей удастся провести в Таиланде "райский отдых, который она заслужила", но спутся несколько дней пара прервала отпуск, чтобы успеть вернуться в Украину до закрытия авиасобщения. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека. 

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.


Теги: Украина, Таиланд, Екатерина Кухар, Александр Стоянов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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