Джамала заявила, что готовит премьеру песни на тюркском языке

Джамала: Все, кто ждал от меня песню на тюркском языке с момента релиза "1944", – для вас есть сюрприз Фото: ЕРА

По словам артистки, 11 февраля запланирован релиз трибьюта песни погибшего в 2015 году украинского певца и автора Кузьмы "Хай буде так, як хочеш ти", 25 февраля состоится премьера танцевальной версии одной из ее песен, а 4 марта певица намерена выпустить трек на тюркском языке.

"Все, кто ждал от меня песню на тюркском языке с момента релиза "1944", у меня для вас есть сюрприз", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)