Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2022
 
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Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку

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Боржемская подчеркнула, что во время физической нагрузки важно правильно дышать
Боржемская подчеркнула, что во время физической нагрузки важно правильно дышать
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Instagram 14 декабря рассказала, как не навредить, поднимаясь пешком по лестнице.

Боржемская отметила, что, когда не работает лифт, подъем по ступенькам можно использовать для улучшения своей фигуры.

Важно вдыхать воздух носом, а выдыхать – ртом, поочередно подниматься то быстро, то медленно. А также продолжать ходить по лестничной площадке, пока дыхание не стабилизируется.

"Если подниматься легко, можно разнообразить упражнения на лестнице: обычный подъем, подъем с приседаниями, поднимая высоко колени, перекрестные выпады, преступая одну или две ступени", – отметила она.

Боржемская отметила, что, чтобы хорошо работала ягодичная мышца, нужно держать спину ровно, ставить стопу полностью на ступеньку и следить, чтобы колено не выступало за линию ступни.

"Будьте осторожны! Подъем по лестнице может стать еще и травмоопасным. Не экспериментируйте, если в подъезде нет освещения. Не стоит усложнять подъем дополнительными нагрузками, если у вас есть жалобы на самочувствие, а также при повышенной температуре тела и при наличии свежих травм", – заявила она.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт (2009) и дочь Оливия (2012).

Теги: фигура, Зважені та щасливі, тренер, Марина Боржемская, тренировка, фитнес
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