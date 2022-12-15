Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку

Боржемская отметила, что, когда не работает лифт, подъем по ступенькам можно использовать для улучшения своей фигуры.
Важно вдыхать воздух носом, а выдыхать – ртом, поочередно подниматься то быстро, то медленно. А также продолжать ходить по лестничной площадке, пока дыхание не стабилизируется.
"Если подниматься легко, можно разнообразить упражнения на лестнице: обычный подъем, подъем с приседаниями, поднимая высоко колени, перекрестные выпады, преступая одну или две ступени", – отметила она.
Боржемская отметила, что, чтобы хорошо работала ягодичная мышца, нужно держать спину ровно, ставить стопу полностью на ступеньку и следить, чтобы колено не выступало за линию ступни.
"Будьте осторожны! Подъем по лестнице может стать еще и травмоопасным. Не экспериментируйте, если в подъезде нет освещения. Не стоит усложнять подъем дополнительными нагрузками, если у вас есть жалобы на самочувствие, а также при повышенной температуре тела и при наличии свежих травм", – заявила она.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт (2009) и дочь Оливия (2012).