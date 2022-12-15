Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку

Боржемская отметила, что, когда не работает лифт, подъем по ступенькам можно использовать для улучшения своей фигуры.

Важно вдыхать воздух носом, а выдыхать – ртом, поочередно подниматься то быстро, то медленно. А также продолжать ходить по лестничной площадке, пока дыхание не стабилизируется.

"Если подниматься легко, можно разнообразить упражнения на лестнице: обычный подъем, подъем с приседаниями, поднимая высоко колени, перекрестные выпады, преступая одну или две ступени", – отметила она.

Боржемская отметила, что, чтобы хорошо работала ягодичная мышца, нужно держать спину ровно, ставить стопу полностью на ступеньку и следить, чтобы колено не выступало за линию ступни.

"Будьте осторожны! Подъем по лестнице может стать еще и травмоопасным. Не экспериментируйте, если в подъезде нет освещения. Не стоит усложнять подъем дополнительными нагрузками, если у вас есть жалобы на самочувствие, а также при повышенной температуре тела и при наличии свежих травм", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)