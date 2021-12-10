  "Это была война, потому что я не хотела ни с кем спать". Власова рассказала, как столкнулась с подлостью продюсеров других певиц

"Продюсеры – их подлость я знаю. Сколько они выливали на меня?! Они прямо трудились. Это был труд. Я все время слышала, как они прорабатывали каналы, это былая целая война, потому что у них были свои женщины, они с ними были в личных отношениях, а я себе такая – понимаешь ли, ни с кем ничего", – заявила она.

По словам Власовой, она не хотела строить личных отношений с продюсерами.

"Я не хотела ни с кем спать и не считаю это нужным делать по сей день. Кому-то это нормально, мне вообще это непонятно. Но мне всегда тоже хотелось, чтобы мой муж был моим продюсером, потому что я видела, как это крепко работает, когда твой мужчина за тебя рвет горло: "Вот эта Власова ужасная – ее надо уничтожить, потому что ты моя лучшая, я сделаю все, чтобы ты была там", – призналась певица.

Комментарий артистки прозвучал на 42-й минуте видео.

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