Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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"Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе

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Власова: Мы ехали в СВ. Дима, я симпатия
Власова: Мы ехали в СВ. Дима, я – симпатия
Фото: eygeniavlasova / Instagram

Украинская певица Евгения Власова в интервью, которое 8 декабря вышло на YouTube-канале "Олицкая", рассказала, как в 22 года познакомилась со своим будущим мужем и отцом единственной дочери, экс-продюсером украинской группы "ВИА Гра" Дмитрием Костюком.

По словам Власовой, Костюк, который на тот момент возглавлял Biz-TV, сам позвонил ей, чтобы предложить сотрудничество.

"Почему он сам позвонил, я не знаю. На что я клюнула? Мне так понравился его голос. Боже, как мне понравилась его манера разговаривать. Я не знала, как он выглядит, но мне так захотелось с ним познакомиться. Не с этим статусным продюсером, а с этим мужчиной", – призналась певица.

По словам Власовой, вскоре их встреча состоялась благодаря знакомству с продюсером "ВИА Гры" Константином Меладзе – Костюк пришел на встречу с ней вместе со своим коллегой.

Артистка рассказала, что спустя две недели после этой встречи Костюк пригласил ее поехать в Крым. Компанию им составили Меладзе и на тот момент будущие участницы "ВИА Гры" Надежда Мейхер и Алена Винницкая. 

"Я к тому времени привыкла ездить по-звездному, а тут меня посадили в  купе – четыре человека. Надя с Аленой – я не знала еще, что это будущая "ВИА Гра". На самом деле они подбирали девчонок, кого бы взять в "ВИА Гру", – поделилась она воспоминаниями. 

По словам Власовой, домой из Крыма она уже ехала в одном купе с Костюком.

"Мы ехали в СВ. Дима, я – симпатия. Мы пошли в ресторан. Он говорит: "Ну давай, Жень" – и шампанское. Я выпила это шампанское, будучи человеком, который в первый раз в жизни это сделал. Я встала, все шатается, но у меня в голове был один момент – контролировать. Я помню, как легла и не закрывала глаза до тех пор, пока мне не стало лучше. Контроль! Я пережила ужас. Это был очень поучительный момент в моей жизни, я поняла, что больше так себя чувствовать не хочу", – рассказала артистка.

ВИДЕО
Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube
Контекст:

Евгения Власова родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Певица воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы "ВИА Гра" Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела.

Теги: ВИА Гра, Евгения Власова, певица, Дмитрий Костюк
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