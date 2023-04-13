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13 апреля, 2023
 
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"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой

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Миша Романова ранее не была замужем
Миша Романова ранее не была замужем
Фото: misharomanova / Instagram

Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам и сын украинско-российского продюсера Александра Роднянского Александр Роднянский – младший является очень скромным человеком. Об этом украинский ведущий Слава Демин рассказал 13 апреля в новом выпуске своего YouTube-канала, комментируя роман Роднянского-младшего с экс-участницей украинской группы "ВИА Гра", украинской певицей Мишей Романовой.

По словам Демина, он познакомился с новым избранником артистки, когда в феврале 2023 года записывал с ней интервью.

"Когда Миша приходила в гости, мы познакомились с Александром. Я сперва не понял, что это парень Романовой. Он был настолько скромным, стоял в стороне. Мы познакомились ближе и можно сказать, что Саша произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне понравилось, как пара смотрела друг на друга. Это настоящая любовь", –  заявил Демин.

Контекст:

Миша Романова (Наталья Могиленец) состоит в отношениях с Роднянским-младшим с октября 2022 года. Пара познакомилась в сети

Ранее Роднянский-младший до лета 2022 года был женат на российской актрисе Янине Студилиной. В 2016 году у пары родилась дочь. Супруги расстались после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Миша Романова одна воспитывает сына Мартина (2019). Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до рождения сына. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Михаил Демин, Миша Романова, Александр Роднянский – младший
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