"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой

По словам Демина, он познакомился с новым избранником артистки, когда в феврале 2023 года записывал с ней интервью.
"Когда Миша приходила в гости, мы познакомились с Александром. Я сперва не понял, что это парень Романовой. Он был настолько скромным, стоял в стороне. Мы познакомились ближе и можно сказать, что Саша произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне понравилось, как пара смотрела друг на друга. Это настоящая любовь", – заявил Демин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Миша Романова (Наталья Могиленец) состоит в отношениях с Роднянским-младшим с октября 2022 года. Пара познакомилась в сети.
Ранее Роднянский-младший до лета 2022 года был женат на российской актрисе Янине Студилиной. В 2016 году у пары родилась дочь. Супруги расстались после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Миша Романова одна воспитывает сына Мартина (2019). Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до рождения сына. Имени отца своего ребенка певица не называет.