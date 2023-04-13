"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой

По словам Демина, он познакомился с новым избранником артистки, когда в феврале 2023 года записывал с ней интервью.

"Когда Миша приходила в гости, мы познакомились с Александром. Я сперва не понял, что это парень Романовой. Он был настолько скромным, стоял в стороне. Мы познакомились ближе и можно сказать, что Саша произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне понравилось, как пара смотрела друг на друга. Это настоящая любовь", – заявил Демин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Дьомін (@slavademin_official)