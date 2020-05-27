"Это так классно! Мурашки по телу". Дорофеева спела на крыше высотки новую песню

Украинская певица Надя Дорофеева спустя 2,5 месяца после распада дуэта с Алексеем Завгородним (Позитивом) "Время и Стекло" презентовала в Instagram свой первый трек под названием "Черничные ночи".
"Недавно в ленте попалось онлайн-выступление Гриши Ванечкина, и у меня случился флешбэк – нам по 17 лет, мы в родном Симферополе сидим возле Салгира, я слушаю, как Гриша офигенно поет Muse под гитару. Познакомьтесь, это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор. Я очень хочу, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Мы дарим вам эту песню", – написала певица.
"Это так классно! У меня мурашки по телу. Очень хочу, чтобы эта песня вышла в интернете и ее можно было скачать", – оценили творчество Дорофеевой фолловеры.
"Ого! Сюрприз!" – прокомментировала публикацию основательница сервиса аренды платьев Oh My Look! Лера Бородина.
"Какой непривычный формат", – написали фаны Дорофеевой.
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Недавно в ленте мне попалось онлайн-выступление @grishavanyshkin и у меня случился флешбэк – нам по 17 лет, мы в родном Симферополе, сидим возле Салгира и я слушаю, как Гриша офигенно поет Muse под гитару Познакомьтесь - это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор. Я очень хочу, чтоб о нем узнало как можно больше людей Мы дарим вам эту песню. Надеюсь она наполнит вас теплом в эти дождливые дни
В новом посте Дорофеева отметила, что работала над песней "для души".
"Классно, когда что-то делаешь для души", – написала она.
Участники дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) 11 марта на официальной странице коллектива в Instagram объявили о распаде группы. "Мы продолжаем дружить. Но нет ничего плохого в том, что каждый из нас будет развиваться как личность", – подчеркнула тогда Дорофеева.