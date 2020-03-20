"Это же лайфхак". Бурмака оценила маскировочные свойства защитных медицинских масок

Украинская певица Мария Бурмака отправилась в аптеку в медицинской маске и солнцезащитных очках.

Бурмака предположила, что медицинскую маску можно использовать не только для защиты от коронавируса, но и для маскировки Фото: Maria Burmaka / Facebook

Украинская певица Мария Бурмака поделилась с подписчиками селфи, продемонстрировав, как выглядит в защитной медицинской маске и солнцезащитных очках.

По словам певицы, совмещение очков и маски может послужить лайфхаком для молодежи, которая стесняется покупать в аптеке презервативы.

"Вышла в аптеку. На улице ветер, глаза слезятся, надела очки и подумала – это же лайфхак для молодежи. В таком виде можно покупать презервативы без тени смущения!" – пошутила певица.

На своей странице в Facebook Бурмака также опубликовала видео, снятое из окон своей квартиры вечером 19 марта – на нем видно, как во время карантина на улице находится достаточно большое количество людей без масок.

"Карантин на Куреневке. Вот что можно сказать этим людям?" – возмутилась певица поведением киевлян.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.