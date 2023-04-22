Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2023
 
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Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться сногсшибательного эффекта

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Для достижения объемного эффекта понадобятся водостойкая тушь и щипцы для завивки
Для достижения объемного эффекта понадобятся водостойкая тушь и щипцы для завивки
Фото: depositphotos.com

Как с помощью туши легко добиться "сногсшибательного эффекта" объемных ресниц, рассказывается в редакционной статье на сайте о красоте и моде Glam.

Для достижения эффекта понадобятся водостойкая тушь и щипцы для завивки. Перед нанесением туши необходимо сперва завить ресницы щипцами для завивки ресниц. Затем удалить остатки краски с кисточки и только после этого нанести тушь на ресницы.

Авторы статьи отмечают, что именно этот шаг является решающим для достижения объемного эффекта, так как если вы нанесете слишком много туши на ресницы, они могут стать слишком тяжелыми и обвиснут. Кроме того, избыток туши может свернуться комками и склеить ресницы.

В публикации также рекомендуется попробовать поочередно нанести на ресницы две водостойкие туши с разными эффектами. Например, одна тушь будет для создания объема, а другая – для удлинения ресниц.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: макияж, тушь
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