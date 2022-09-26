Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком

Театральный фестиваль в Кропивницком прошел без анонсов и афиш, а билеты не продавали в кассе Фото предоставлено организаторами фестиваля

Фестиваль прошел без анонсов и афиш, а билеты не продавали в кассе, отмечается в релизе.

Открыл фестиваль спектакль уничтоженного российскими оккупантами Донецкого академического областного драматического театра. На сцене Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра труппа из Мариуполя показала спектакль "Крик нации" о жизни украинского поэта-диссидента Василия Стуса.

На фестивале был представлен совместный проект Харьковского государственного академического украинского драматического театра ("Березиль"), который находится в эвакуации в Виннице, и Винницкого областного академического украинского музыкально-драматического театра "Хлебное перемирие" по драме украинского писателя Сергея Жадана.

В театральном фестивале также приняли участие:

Киевский академический драматический театр на Подоле со спектаклем "Сто тысяч" в постановке украинского режиссера Виталия Малахова;

Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Шевченко со спектаклем "Укрощение строптивого" по пьесе украинского писателя Ярослава Стельмаха "Любовь в стиле барокко";

Кировоградский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Кропивницкого с постановкой "Цена жизни" по пьесе чешского писателя Карела Чапика "Мать";

народный хореографический ансамбль "Рассвет" со спектаклем-реквиемом "Тень весны".

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Фото предоставлено организаторами мероприятия Фото предоставлено организаторами мероприятия Фото предоставлено организаторами мероприятия Фото предоставлено организаторами мероприятия Фото предоставлено организаторами мероприятия Фото предоставлено организаторами мероприятия