Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова выступили на фестивале в Кропивницком

Фестиваль прошел без анонсов и афиш, а билеты не продавали в кассе, отмечается в релизе.
Открыл фестиваль спектакль уничтоженного российскими оккупантами Донецкого академического областного драматического театра. На сцене Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра труппа из Мариуполя показала спектакль "Крик нации" о жизни украинского поэта-диссидента Василия Стуса.
На фестивале был представлен совместный проект Харьковского государственного академического украинского драматического театра ("Березиль"), который находится в эвакуации в Виннице, и Винницкого областного академического украинского музыкально-драматического театра "Хлебное перемирие" по драме украинского писателя Сергея Жадана.
В театральном фестивале также приняли участие:
16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.
20 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.