Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше

"Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Говорить: "Ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей", – главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу", – заявил ведущий.
Горбунов признался, что обсуждал с Потапом его отсутствие в Украине в первые семь месяцев войны.
За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей.
12 сентября стало известно, что 2 октября состоится премьера новых эпизодов шоу "Голос країни" с участием Потапа. Проект транслирует телеканал "ТЕТ". Потап сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".