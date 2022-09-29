Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше

Горбунов о Потапе: Винить Алексея я не буду, потому что война – штука, на которую каждый реагирует по-своему Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Говорить: "Ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей", – главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу", – заявил ведущий.

Горбунов признался, что обсуждал с Потапом его отсутствие в Украине в первые семь месяцев войны.