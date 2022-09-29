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29 сентября, 2022
 
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Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше

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Горбунов о Потапе: Винить Алексея я не буду, потому что война штука, на которую каждый реагирует по-своему
Горбунов о Потапе: Винить Алексея я не буду, потому что война – штука, на которую каждый реагирует по-своему
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий Юрий Горбунов в интервью, которое 28 сентября вышло на YouTube-канале "Розмова", заявил, что на месте своего кума, украинского артиста Потапа (Алексея Потапенко) вернулся бы в Украину из-за границы раньше, чем это сделал он.

"Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Говорить: "Ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей", – главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу", – заявил ведущий.

Горбунов признался, что обсуждал с Потапом его отсутствие в Украине в первые семь месяцев войны.

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в УкраинуКаменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей.

12 сентября стало известно, что 2 октября состоится премьера новых эпизодов шоу "Голос країни" с участием Потапа. Проект транслирует телеканал "ТЕТ". Потап сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".

Теги: война России против Украины, Потап, Алексей Горбунов, Алексей Потапенко
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