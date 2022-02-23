"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте

"Сейчас такой период, когда мы своими действиями должны показывать, какая наша страна прекрасная! Претворять в жизнь все свои планы и мечты именно в Украине. На следующей неделе – весна, и я готовлю для вас два новых проекта. Это будут мои песни и авторские рецепты на кухне. Нет времени на панику и упаковку чемоданов, мы должны творить историю дома! А еще у меня возникла идея подарить вам платья от моего Верунчика, главной героини [сериала] "Однажды под Полтавой", – написала она.
Саливанчук предложила, чтобы желающие получить такой подарок писали ей об этом в комментариях.
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"Да-а-а, огонь. Мое любимое – это горохи. Горохи – это любовь", – прокомментировала подписчица iulkaskomskaia.
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.