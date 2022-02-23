"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте

Саливанчук: Сейчас такой период, когда мы своими действиями должны показывать, какая наша страна прекрасная! Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Сейчас такой период, когда мы своими действиями должны показывать, какая наша страна прекрасная! Претворять в жизнь все свои планы и мечты именно в Украине. На следующей неделе – весна, и я готовлю для вас два новых проекта. Это будут мои песни и авторские рецепты на кухне. Нет времени на панику и упаковку чемоданов, мы должны творить историю дома! А еще у меня возникла идея подарить вам платья от моего Верунчика, главной героини [сериала] "Однажды под Полтавой", – написала она.

Саливанчук предложила, чтобы желающие получить такой подарок писали ей об этом в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Да-а-а, огонь. Мое любимое – это горохи. Горохи – это любовь", – прокомментировала подписчица iulkaskomskaia.