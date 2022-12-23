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23 декабря, 2022
 
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Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве

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Хименес-Браво: Праздновать или не праздновать Новый год, украшать или не украшать елку вопросы достаточно сложные
Хименес-Браво: Праздновать или не праздновать Новый год, украшать или не украшать елку – вопросы достаточно сложные
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво 22 декабря в Instagram высказал свое мнение о праздновании Нового года во время войны.

"Праздновать или не праздновать? Сейчас этот вопрос волнует всех украинцев. Я буду праздновать этот Новый год один", – заявил кулинар.

Он отметил, что все его родные, а также собаки Лупита и Чоко находятся сейчас за границей, в безопасности.

"Праздновать или не праздновать Новый год, украшать или не украшать елку – вопросы достаточно сложные. Да, война продолжается, ВСУ борются, однако и жизнь тоже продолжается. Спекулировать тем, что наши бойцы воюют, чтобы мы с вами могли жить обычной жизнью, нельзя, но морально убивать себя и страдать, – тоже не выход", – написал он.

Хименес-Браво призвал украинцев ориентироваться на свои желания.

"Ставьте елку, если у вас есть настроение. Танцуйте, если хотите танцевать. Празднуйте, чтобы ободрить детей и семью. Несмотря на блэкауты, обстрелы и войну, при всем этом мы продолжаем жить, жить полной и яркой жизнью. Нас не одолеть и не сломать, и это факт", – заявил он.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименес-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Украина, Новый год, война, праздники, Эктор Хименес-Браво, телеведущий
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