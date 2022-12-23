Хименес-Браво рассказал, почему отпразднует Новый год в одиночестве

Хименес-Браво: Праздновать или не праздновать Новый год, украшать или не украшать елку – вопросы достаточно сложные Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Праздновать или не праздновать? Сейчас этот вопрос волнует всех украинцев. Я буду праздновать этот Новый год один", – заявил кулинар.

Он отметил, что все его родные, а также собаки Лупита и Чоко находятся сейчас за границей, в безопасности.

"Праздновать или не праздновать Новый год, украшать или не украшать елку – вопросы достаточно сложные. Да, война продолжается, ВСУ борются, однако и жизнь тоже продолжается. Спекулировать тем, что наши бойцы воюют, чтобы мы с вами могли жить обычной жизнью, нельзя, но морально убивать себя и страдать, – тоже не выход", – написал он.

Хименес-Браво призвал украинцев ориентироваться на свои желания.

"Ставьте елку, если у вас есть настроение. Танцуйте, если хотите танцевать. Празднуйте, чтобы ободрить детей и семью. Несмотря на блэкауты, обстрелы и войну, при всем этом мы продолжаем жить, жить полной и яркой жизнью. Нас не одолеть и не сломать, и это факт", – заявил он.