Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое

"Для нас этот день предназначен для гордости своей страной. Сейчас такой день – каждый. Каждый день мы боремся за свою свободу, за свое право жить свободно и уверенно идем к победе. У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое. У них "право человека" – не известное словосочетание. Черный мешок – это максимум, что за твою жизнь предлагает государство. Мы никогда друг друга не поймем. И не нужно", – отметил он.

Хименес-Браво отметил, что во время войны День Конституции не является выходным, но у украинцев есть повод для гордости.

"Я поздравляю всех с Днем Конституции. Совсем скоро в этот день будет выходным, и жители Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона и Крыма будут праздновать его вместе с нами. Слава Украине!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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