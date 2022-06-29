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29 июня, 2022
 
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Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое

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Хименес-Браво: Черный мешок это максимум, что россиянам предлагает государство
Хименес-Браво: Черный мешок – это максимум, что россиянам предлагает государство
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 28 июня, в День Конституции Украины, на своей странице в Instagram высказался об отличиях украинцев от россиян.

"Для нас этот день предназначен для гордости своей страной. Сейчас такой день – каждый. Каждый день мы боремся за свою свободу, за свое право жить свободно и уверенно идем к победе. У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое. У них "право человека" – не известное словосочетание. Черный мешок – это максимум, что за твою жизнь предлагает государство. Мы никогда друг друга не поймем. И не нужно", – отметил он.

Хименес-Браво отметил, что во время войны День Конституции не является выходным, но у украинцев есть повод для гордости.

"Я поздравляю всех с Днем Конституции. Совсем скоро в этот день будет выходным, и жители Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона и Крыма будут праздновать его вместе с нами. Слава Украине!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Россия, Украина, конституция, война, День Конституции, украинцы, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, МастерШеф
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