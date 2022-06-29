Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое

"Для нас этот день предназначен для гордости своей страной. Сейчас такой день – каждый. Каждый день мы боремся за свою свободу, за свое право жить свободно и уверенно идем к победе. У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое. У них "право человека" – не известное словосочетание. Черный мешок – это максимум, что за твою жизнь предлагает государство. Мы никогда друг друга не поймем. И не нужно", – отметил он.
Хименес-Браво отметил, что во время войны День Конституции не является выходным, но у украинцев есть повод для гордости.
"Я поздравляю всех с Днем Конституции. Совсем скоро в этот день будет выходным, и жители Луганска, Донецка, Мариуполя, Херсона и Крыма будут праздновать его вместе с нами. Слава Украине!" – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.