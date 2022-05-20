Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же

Телеведущий позировал в поле вместе с тремя девушками, имена которых он не указал.

"С Днем вышиванки! Мы победим!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Еще в одном посте Хименес-Браво признался, что считает честью надеть вышиванку.

"Очень уважаю украинские традиции и культуру. Надеть вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Ведь украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою аутентичность. Когда я изучал историю Украины, был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость. Я не мог представить, что то, что я читал, сегодня увижу своими глазами. Как будто нас перенесли на несколько столетий назад. Воодушевленные и объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)