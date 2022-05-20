Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же

Телеведущий позировал в поле вместе с тремя девушками, имена которых он не указал.
"С Днем вышиванки! Мы победим!" – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Еще в одном посте Хименес-Браво признался, что считает честью надеть вышиванку.
"Очень уважаю украинские традиции и культуру. Надеть вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Ведь украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою аутентичность. Когда я изучал историю Украины, был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость. Я не мог представить, что то, что я читал, сегодня увижу своими глазами. Как будто нас перенесли на несколько столетий назад. Воодушевленные и объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.