Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
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Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же

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Хименес-Браво: Мы победим!
Хименес-Браво: Мы победим!
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 19 мая опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в вышиванке.

Телеведущий позировал в поле вместе с тремя девушками, имена которых он не указал.

"С Днем вышиванки! Мы победим!" – написал он.

Еще в одном посте Хименес-Браво признался, что считает честью надеть вышиванку.

"Очень уважаю украинские традиции и культуру. Надеть вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Ведь украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою аутентичность. Когда я изучал историю Украины, был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость. Я не мог представить, что то, что я читал, сегодня увижу своими глазами. Как будто нас перенесли на несколько столетий назад. Воодушевленные и объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Россия, Украина, война, вышиванка, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, МастерШеф, День вышиванки
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