"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой

Ефросинина: Опустошена, но пытаюсь быть сильной Фото: mashaefrosinina / Instagram

На снимках ведущая позирует в платье без бретелек на фоне белой стены.

"Опустошена, но пытаюсь быть сильной", – написала она.

"Маша непревзойденная, но плюс 5 кг не будут лишними", – отреагировали в сети.

"Будьте сильной", – написали подписчики.

"Она не просто красавица, она идеальная изысканность", – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)