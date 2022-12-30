"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой

На снимках ведущая позирует в платье без бретелек на фоне белой стены.
"Опустошена, но пытаюсь быть сильной", – написала она.
"Маша непревзойденная, но плюс 5 кг не будут лишними", – отреагировали в сети.
"Будьте сильной", – написали подписчики.
"Она не просто красавица, она идеальная изысканность", – восхитились фолловеры.
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После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину.
Муж Ефросининой, украинский бизнесмен Тимур Хромаев служит в ВСУ.