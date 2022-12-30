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30 декабря, 2022
 
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"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой

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Ефросинина: Опустошена, но пытаюсь быть сильной
Ефросинина: Опустошена, но пытаюсь быть сильной
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 30 декабря разместила в Instagram черно-белые фото из новой фотосессии.

На снимках ведущая позирует в платье без бретелек на фоне белой стены.

"Опустошена, но пытаюсь быть сильной", – написала она.

"Маша непревзойденная, но плюс 5 кг не будут лишними", – отреагировали в сети.

"Будьте сильной", – написали подписчики.

"Она не просто красавица, она идеальная изысканность", – восхитились фолловеры.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину.

Муж Ефросининой, украинский бизнесмен Тимур Хромаев служит в ВСУ.

Теги: война России против Украины, телеведущая, Маша Ефросинина
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