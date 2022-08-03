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03 августа, 2022
 
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"Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео

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Патрон пес породы джек-рассел-терьер, ему три года
Патрон – пес породы джек-рассел-терьер, ему три года
Фото: Патрон / Facebook

Украинская группа Karta Svitu 3 августа на своем канале в YouTube презентовала песню, посвященную псу Патрону, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку.

В песне также упоминаются президент Франции Эммануэль Макрон, украинский журналист и основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, а также украинский волонтер Сергей Притула. 

"Пес Патрон – рішучіший, ніж Макрон, інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон", – поет о Патроне Марунич.

По его словам, фрагмент этой песни он обнародовал в день рождения Патрона, после чего подписчики стали просить опубликовать полную версию.

"Мы с командой решили не тянуть кота за хвост и записали в студии песню о собаке", – отметил Марунич.

ВИДЕО
Видео: Karta Svitu / YouTube
Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. Ему три года. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: Дмитрий Гордон, ГСЧС, Сергей Притула, Эммануэль Макрон, Karta Svitu, пес Патрон
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