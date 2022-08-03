  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер, ему три года Фото: Патрон / Facebook

В песне также упоминаются президент Франции Эммануэль Макрон, украинский журналист и основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, а также украинский волонтер Сергей Притула.

"Пес Патрон – рішучіший, ніж Макрон, інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон", – поет о Патроне Марунич.

По его словам, фрагмент этой песни он обнародовал в день рождения Патрона, после чего подписчики стали просить опубликовать полную версию.

"Мы с командой решили не тянуть кота за хвост и записали в студии песню о собаке", – отметил Марунич.

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Видео: Karta Svitu / YouTube