  "Інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон". Группа Karta Svitu посвятила новую песню знаменитому псу из ГСЧС Патрону. Видео

В песне также упоминаются президент Франции Эммануэль Макрон, украинский журналист и основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, а также украинский волонтер Сергей Притула.
"Пес Патрон – рішучіший, ніж Макрон, інтерв'ю візьме Гордон, Притулі скинувся на дрон", – поет о Патроне Марунич.
По его словам, фрагмент этой песни он обнародовал в день рождения Патрона, после чего подписчики стали просить опубликовать полную версию.
"Мы с командой решили не тянуть кота за хвост и записали в студии песню о собаке", – отметил Марунич.
Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. Ему три года. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.