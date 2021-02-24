"Искусала". Жена Остапчука показала "утренние шалости" с мужем

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) позировала на кухне в объятиях мужа.

Остапчук и Горняк поженились осенью 2020 года Фото: kristygor / Instagram

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) 24 февраля в Instagram Storiеs опубликовала короткое домашнее видео, на котором запечатлена вместе с мужем на кухне.

Пара позирует в кадре в объятиях друг друга.

Скриншот: kristygor / Instagram

"Наши утренние шалости. Искусала", – подписала она ролик.

Скриншот: kristygor / Instagram

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. В феврале пара отдыхала на Мальдивах.

Ранее Остапчук был женат на Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.