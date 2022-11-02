Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ

"Сегодня из-за атаки дрона РФ полностью сгорело отделение "Новой почты" №1 в Полтаве. Слава богу, жертв нет. Только минус 1 005 000 грн у @katsurina.online, там ждали наши пуховики, они приехали с производства", – написала Кацурина.

Контекст:

Даша Кацурина – бывшая жена украинского ресторатора Михаила Кацурина.

У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021).

Кацурины дружили семьями с супругами певицей Надей Дорофеевой и певцом Dantes.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

В начале сентября Кацурина подтвердила, что состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.