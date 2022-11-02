Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2022
 
Новости

Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бизнес Кацуриной понес убытки
Бизнес Кацуриной понес убытки
Фото: dasha_katsurina / Instagram

Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина в Instagram Stories 1 ноября сообщила, что ее магазин потерял 1 млн грн из-за нападения на отделение почты дрона РФ.

"Сегодня из-за атаки дрона РФ полностью сгорело отделение "Новой почты" №1 в Полтаве. Слава богу, жертв нет. Только минус 1 005 000 грн у @katsurina.online, там ждали наши пуховики, они приехали с производства", – написала Кацурина.

Скриншот: dasha_katsurina / Instagram
Скриншот: dasha_katsurina / Instagram

Контекст:

Даша Кацурина – бывшая жена украинского ресторатора Михаила Кацурина. 

У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021). 

Кацурины дружили семьями с супругами певицей Надей Дорофеевой и певцом Dantes. 

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

В начале сентября Кацурина подтвердила, что состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

Теги: Украина, Полтава, бизнес, убытки, война России против Украины, Даша Кацурина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Блохина показала фото старшей дочери
Блохина показала фото старшей дочери
Спикер СБУ показал себя глазами художников
Спикер СБУ показал себя глазами художников
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины с позывным Да Винчи
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины с позывным Да Винчи
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 