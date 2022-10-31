Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в 2022 году Фото: nadyadorofeeva / Instagram

По словам певицы, о публикации такого снимка ее просили поклонники.

"Тут у меня флешмоб в запросах "Хотим фото с Кацуриным", – написала она.

Певица показала фото, размещенное вертикально. На нем видно, что Кацурин обнимает певицу и гладит ей шею.