Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
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Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи

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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в 2022 году
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в 2022 году
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 31 октября в Instagram Stories опубликовала новое фото со своим бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным.

По словам певицы, о публикации такого снимка ее просили поклонники.

"Тут у меня флешмоб в запросах "Хотим фото с Кацуриным", – написала она.

Певица показала фото, размещенное вертикально. На нем видно, что Кацурин обнимает певицу и гладит ей шею.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

Кацурин ранее дружил с супругом Дорофеевой. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: флешмоб, Надя Дорофеева, певица, фото, ресторатор, Dantes, объятия, Dorofeeva, Михаил Кацурин
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