Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи

По словам певицы, о публикации такого снимка ее просили поклонники.
"Тут у меня флешмоб в запросах "Хотим фото с Кацуриным", – написала она.
Певица показала фото, размещенное вертикально. На нем видно, что Кацурин обнимает певицу и гладит ей шею.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.
Кацурин ранее дружил с супругом Дорофеевой. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.
Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.
Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.