Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
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Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства

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Холодный кефир один из секретов пышного, воздушного теста для беляшей
Холодный кефир – один из секретов пышного, воздушного теста для беляшей
Фото: depositphotos.com

Рецепт сочных беляшей опубликован в кулинарном Instagram-блоге "Отчаянная домохозяйка".

"Такие беляши готовит моя мама. Они прямо из детства... Вкусные такие", – анонсировала рецепт автор кулинарного блога.

Для их приготовления понадобятся: 

  • 500 мл холодного жирного кефира;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. соды;
  • 650–700 г муки.

Для начинки необходимо соединить:

  • говяжий фарш; 
  • лук; 
  • зелень по вкусу;
  • соль, черный перец, паприку;
  • 1 ч .л. майонеза для сочности. 

"Соединяем кефир, соль, соду. Просеивая муку, замешиваем тесто. Холодный кефир – это один из секретов пышного, воздушного теста. Оставьте его минимум на час. Вымесите хорошенько, прежде чем раскатать", – описала процесс приготовления теста блогер.

Затем тесто нужно раскатать и вырезать из него круги. На каждый круг выкладываем мясную начинку, закрываем поэтапно, формируя с одной стороны небольшое отверстие, затем обжариваем в большом количестве растительного масла. Блогер отмечает, что сперва беляши обжаривают отверстием вниз, а затем переворачивают.

Теги: мясо, кулинария, рецепт, рецепты
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