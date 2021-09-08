Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства

Холодный кефир – один из секретов пышного, воздушного теста для беляшей Фото: depositphotos.com

"Такие беляши готовит моя мама. Они прямо из детства... Вкусные такие", – анонсировала рецепт автор кулинарного блога.

Для их приготовления понадобятся:

500 мл холодного жирного кефира;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. соды;

650–700 г муки.

Для начинки необходимо соединить:

г овяжий фарш;

овяжий фарш; лук;

зелень по вкусу;

соль, черный перец, паприку;

1 ч .л. майонеза для сочности.

"Соединяем кефир, соль, соду. Просеивая муку, замешиваем тесто. Холодный кефир – это один из секретов пышного, воздушного теста. Оставьте его минимум на час. Вымесите хорошенько, прежде чем раскатать", – описала процесс приготовления теста блогер.

Затем тесто нужно раскатать и вырезать из него круги. На каждый круг выкладываем мясную начинку, закрываем поэтапно, формируя с одной стороны небольшое отверстие, затем обжариваем в большом количестве растительного масла. Блогер отмечает, что сперва беляши обжаривают отверстием вниз, а затем переворачивают.