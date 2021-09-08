Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства

"Такие беляши готовит моя мама. Они прямо из детства... Вкусные такие", – анонсировала рецепт автор кулинарного блога.
Для их приготовления понадобятся:
Для начинки необходимо соединить:
"Соединяем кефир, соль, соду. Просеивая муку, замешиваем тесто. Холодный кефир – это один из секретов пышного, воздушного теста. Оставьте его минимум на час. Вымесите хорошенько, прежде чем раскатать", – описала процесс приготовления теста блогер.
Затем тесто нужно раскатать и вырезать из него круги. На каждый круг выкладываем мясную начинку, закрываем поэтапно, формируя с одной стороны небольшое отверстие, затем обжариваем в большом количестве растительного масла. Блогер отмечает, что сперва беляши обжаривают отверстием вниз, а затем переворачивают.
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