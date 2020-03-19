Как самоорганизоваться, работая дома в период карантина

На время карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине большинство компаний перевели сотрудников на удаленную работу. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как сделать рабочий процесс дома более продуктивным.
В первую очередь важно самоорганизоваться – настроиться на работу. Начинайте рабочий день в то же время, что и в офисе. Постарайтесь в целом продублировать офисный распорядок.
Наладьте интернет-чат с коллегами, если вам необходимо было такое общение в обычном офисном рабочем режиме.
Чтобы продуктивность не упала, необходимо дома обустроить рабочее место. Приведите в порядок рабочий стол и уберите с него все предметы, которые могут вас отвлекать. Позаботьтесь, чтобы у вас было хорошее освещение, и периодически проветривайте в комнате, временно ставшей вашим офисом.
Если на карантине дома находятся члены вашей семьи, заранее оговорите с ними, что вы в определенное время "на работе" и вас нельзя отвлекать. Если у вас есть дети, объясните им ситуацию. После того как они пройдут ежедневное дистанционное обучение и сделают уроки, предложите им посмотреть мультипликационные или художественные фильмы, предложите заняться рисованием, лепкой или чтением книг.
Легче будет настроиться на работу, если вы предпочтете не домашнюю, например, слишком просторную одежду или пижаму, а наденете что-то приближенное к офисному стилю.
Важно, чтобы короткие перерывы на протяжении рабочего дня не затягивались и были продуктивными для вас. Помните, что, не замедляя рабочий процесс, вы экономите собственное время.
Издание "ГОРДОН" рассказало, как без депрессии пережить оторванность от социума во время карантина и собрало краткую инструкцию на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины, что делать, если подозреваете у себя наличие симптомов коронавирусной инфекции.