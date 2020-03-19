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19 марта, 2020
 
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Как самоорганизоваться, работая дома в период карантина

Во время карантина в связи с пандемией коронавируса многим украинцам приходится работать дистанционно. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как организовать рабочий процесс.

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На время удаленной работы лучше обустроить офисное место, а не работать с ноутбуком на коленях
На время удаленной работы лучше обустроить офисное место, а не работать с ноутбуком на коленях
Фото: Depositphotos.com

На время карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине большинство компаний перевели сотрудников на удаленную работу. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как сделать рабочий процесс дома более продуктивным.

В первую очередь важно самоорганизоваться – настроиться на работу. Начинайте рабочий день в то же время, что и в офисе. Постарайтесь в целом продублировать офисный распорядок.

Наладьте интернет-чат с коллегами, если вам необходимо было такое общение в обычном офисном рабочем режиме.

Фото: Depositphotos..com
Фото: Depositphotos.com

Чтобы продуктивность не упала, необходимо дома обустроить рабочее место. Приведите в порядок рабочий стол и уберите с него все предметы, которые могут вас отвлекать. Позаботьтесь, чтобы у вас было хорошее освещение, и периодически проветривайте в комнате, временно ставшей вашим офисом.

Если на карантине дома находятся члены вашей семьи, заранее оговорите с ними, что вы в определенное время "на работе" и вас нельзя отвлекать. Если у вас есть дети, объясните им ситуацию. После того как они пройдут ежедневное дистанционное обучение и сделают уроки, предложите им посмотреть мультипликационные или художественные фильмы, предложите заняться рисованием, лепкой или чтением книг.

Фото: pixabay.com
Фото: Depositphotos.com

Легче будет настроиться на работу, если вы предпочтете не домашнюю, например, слишком просторную одежду или пижаму, а наденете что-то приближенное к офисному стилю.

Важно, чтобы короткие перерывы на протяжении рабочего дня не затягивались и были продуктивными для вас. Помните, что, не замедляя рабочий процесс, вы экономите собственное время.

Издание "ГОРДОН" рассказало, как без депрессии пережить оторванность от социума во время карантина и собрало краткую инструкцию на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины, что делать, если подозреваете у себя наличие симптомов коронавирусной инфекции.

Теги: Украина, карантин, психология, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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