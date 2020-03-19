Фольклорная группа Yuko даст карантинный концерт в Instagram

После введения в Украине карантина из-за распространения COVID-19, украинские артисты отменили живые выступления, анонсировав бесплатные домашние концерты в сети. Вслед за группой "Фіолет", Светланой Тарабаровой, Юлией Саниной, Джамалой, Сергеем Бабкиным, Melovin, Jerry Heil свой концерт в сети проведет группа Yuko.

Украинская фольклорная группа Yuko 19 марта анонсировала онлайн-концерт, который начнется в 15.00, трансляция будет проходить на странице коллектива в Instagram.

"Сыграем акустический концерт и пообщаемся", – поделились планами музыканты.

Группа Yuko была создана по инициативе музыканта Ивана Дорна, который предложил своим подопечным на шоу "Голос страны" Юлии Юриной и Стасу Королеву создать дуэт. В марте 2019 года группа вместе с Khayat сняли клип на песню Vesnianka.

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Видео: YUKO / YouTube

Одними из первых музыкальные флешмобы в сети провели певица Светлана Тарабарова, солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер британской группы Coldplay Крис Мартин и австралийский музыкант Кит Урбан.

18 марта к ним присоединились Сергей Бабкин, Jerry Heil, Группа "Фіолет", Melovin и Джамала, которая спела песню из репертуара американской певицы Билли Айлиш.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.

18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.