Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото

"Мое чудо света! Мне часто кажется, что я плохая мама, что я целую мало, хотя целую постоянно, что уделяю мало времени, хотя ловлю минуты с ней, мне кажется, что я мало дарю ей себя. Мои подруги говорят, что я классная мама, и за это им спасибо, но всегда чего-то не хватает для самой себя", – призналась она.

По словам Логуновой, ради того, чтобы иметь такую дочь, она готова 100 500 раз пройти боль родов, которые помнит до сих пор.

"Эта девочка вьет из меня веревки, и мне даже не хочется больше детей, потому что мне кажется, что я не хочу делить ни с кем любовь к ней. Чтобы она была одним моим ребенком, которому я могу отдавать все сердце. Это вообще нормально? Мамы, говорите", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova)