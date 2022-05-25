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25 мая, 2022
 
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Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото

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Ступка умер в 2012 году
Ступка умер в 2012 году
Фото: stupka777 / Instagram

Жена внука знаменитого украинского актера Богдана Ступки, его коллеги Дмитрия Ступки, проживающая в США украинский блогер белорусского происхождения Полина Логунова 25 мая в Instagram опубликовала фото своей дочери Богданы.

"Мое чудо света! Мне часто кажется, что я плохая мама, что я целую мало, хотя целую постоянно, что уделяю мало времени, хотя ловлю минуты с ней, мне кажется, что я мало дарю ей себя. Мои подруги говорят, что я классная мама, и за это им спасибо, но всегда чего-то не хватает для самой себя", – призналась она.

По словам Логуновой, ради того, чтобы иметь такую дочь, она готова 100 500 раз пройти боль родов, которые помнит до сих пор.

"Эта девочка вьет из меня веревки, и мне даже не хочется больше детей, потому что мне кажется, что я не хочу делить ни с кем любовь к ней. Чтобы она была одним моим ребенком, которому я могу отдавать все сердце. Это вообще нормально? Мамы, говорите", – написала она.

Контекст:

Ступка и Логунова зарегистрировали брак в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана. 

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка с женой и дочерью переехал в США, а 7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером. По ее словам, они с экс-супругом остались друзьями и сейчас находятся в процессе развода.

Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в поселке Куликов во Львовской области. В 1961 году окончил студию при Львовском украинском драматическом театре имени Заньковецкой, учился на заочном отделении филологического факультета Львовского государственного университета имени Франко. В 1984-м окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого по специальности "театроведение".

До 1978-го Ступка был актером театра Заньковецкой во Львове, после – Киевского драматического театра имени Франко. С 1999-го по 2001 год был министром культуры и искусств Украины в правительстве Виктора Ющенко. С 2001 года до последних дней жизни был художественным руководителем театра Франко.

Ступка сыграл около 100 ролей в кино и более 50 на театральной сцене. Среди самых известных его работ – фильмы "Белая птица с черной отметиной", "Водитель для Веры", "Свои", "Сердце на ладони", "Два в одном"; спектакли "Украденное счастье", "Тевье-Тевель", "Король Лир", "Царь Эдип".

Актер ушел из жизни 22 июля 2012 года после длительного онкологического заболевания. Ему было 70 лет. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Теги: США, Украина, дети, актер, Богдан Ступка, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, блогер, брак, жена, девочка
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