"Какой секс", "Шикарная женщина, мне бы такую". Maruv поласкала себя перед камерой

"Бэкстейдж Put Your Hands Up", – написала она.

Певица позировала в белом прозрачном боди, с круглыми наклейками на сосках. На одном из снимков она запечатлена ласкающей свою грудь, томно запрокинув голову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Шикарная женщина, мне бы такую", – прокомментировал подписчик baga_mustafin.

"Какой секс", – отметила pisya.koroleva_maruv.

"Сколько же мужиков они уже свели с ума. Аж представить трудно", – отметил faizali_sabzalizoda.