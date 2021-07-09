"Королева трусов!", "Трипер?". Maruv показала тело в открытых купальниках

"Наш небольшой турецкий трип", – написала она.

Певица позировала со своим балетом, а также одна.

Подписчики прокомментировали пост.

"Вот так сюрприз под темным лифчиком", – отметила mangadrocher.

"Королева трусов!" – написал manstyle_russia.

"Трип… В смысле трипер?" – спросил valeriy2k19.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.