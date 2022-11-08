Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"

В микроблоге кота Степана опубликовано его фото рядом с миниатюрой музея украинского писателя Григория Сковороды, расположенного в Богодуховском районе Харьковской области.

Это здание было полностью уничтожено в мае 2022 года во время ракетного обстрела российскими оккупантами.

"За восемь месяцев войны Россия разрушила или повредила 552 объекта украинского культурного наследия и культурной инфраструктуры. Ущерб уже составляет сотни миллионов гривен. Но хорошая новость в том, что благодаря проекту каждый из нас может поддержать украинскую культуру", – говорится в сообщении.

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