Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"

В микроблоге кота Степана опубликовано его фото рядом с миниатюрой музея украинского писателя Григория Сковороды, расположенного в Богодуховском районе Харьковской области.
Это здание было полностью уничтожено в мае 2022 года во время ракетного обстрела российскими оккупантами.
"За восемь месяцев войны Россия разрушила или повредила 552 объекта украинского культурного наследия и культурной инфраструктуры. Ущерб уже составляет сотни миллионов гривен. Но хорошая новость в том, что благодаря проекту каждый из нас может поддержать украинскую культуру", – говорится в сообщении.
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Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До войны они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.
19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.
В сентябре кот вернулся в Украину.