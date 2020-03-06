"Козявка в носу". Каменских показала на камеру свои ноздри

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram ролик, в котором извивается перед камерой, а в финале вздергивает кончик носа рукой.
"Юмор, смех, радость и умение видеть в жизни только позитивные эмоции продлевают жизнь. На много лет. Я, например, без улыбки жить не умею и не хочу! Поэтому хочу повеселить вас сегодня. P.S. В носу сережка", – написала певица.
Пользователи Instagram прокомментировали ролик.
"Козявка в носу", – написал dqnulyk.
"Козявка торчит", – отметила margo_kiseleva_.
"Кривляния, видимо, продлевают жизнь", – прокомментировала nnatali.star.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара". С 2018 года певица выступает под именем NK.