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06 марта, 2020
 
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"Козявка в носу". Каменских показала на камеру свои ноздри

В Instagram обсудили танец украинской певицы Насти Каменских (NK).

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Я без улыбки жить не умею и не хочу
Каменских: Я без улыбки жить не умею и не хочу
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram ролик, в котором извивается перед камерой, а в финале вздергивает кончик носа рукой. 

"Юмор, смех, радость и умение видеть в жизни только позитивные эмоции продлевают жизнь. На много лет. Я, например, без улыбки жить не умею и не хочу! Поэтому хочу повеселить вас сегодня. P.S. В носу сережка", – написала певица.

Пользователи Instagram прокомментировали ролик.

"Козявка в носу", – написал dqnulyk.

"Козявка торчит", – отметила margo_kiseleva_.

"Кривляния, видимо, продлевают жизнь", – прокомментировала nnatali.star.

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара". С 2018 года певица выступает под именем NK.

Теги: Настя Каменских
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