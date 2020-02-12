Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
12 февраля, 2020
 
Новости

"Это моя девчонка, мать моего ребенка". Потап показал второй эпизод клипа с Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал видео, которое они сняли с женой, певицей NK (Настей Каменских).

Потап: В преддверии выхода клипа на песню "Девчонка" вот вам наша "отпускная версия" с Настей
Потап: В преддверии выхода клипа на песню "Девчонка" вот вам наша "отпускная версия" с Настей
Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) разместил в Instagram второй эпизод импровизированного клипа на трек своей группы Mozgi с участием своей супруги, певицы NK (Насти Каменских). 

"В преддверии выхода клипа на песню "Девчонка" вот вам наша "отпускная версия" с Настей", – написал он".

"Когда будут стрелять, она не убежит, а споет припев – будет супер-хит", – в ролике Каменских под фонограмму Mozgi поет песню "Девчонка".

После слов "Это моя девчонка, мать моего ребенка" в кадре появляется Потап в полотенце и добавляет "Будущего!".

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солистами которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

Теги: Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко, певица NK
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Владимир ПОПОВ
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
Наталия ДВАЛИ
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS