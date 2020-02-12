"Это моя девчонка, мать моего ребенка". Потап показал второй эпизод клипа с Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал видео, которое они сняли с женой, певицей NK (Настей Каменских).

Потап: В преддверии выхода клипа на песню "Девчонка" вот вам наша "отпускная версия" с Настей Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) разместил в Instagram второй эпизод импровизированного клипа на трек своей группы Mozgi с участием своей супруги, певицы NK (Насти Каменских).

"В преддверии выхода клипа на песню "Девчонка" вот вам наша "отпускная версия" с Настей", – написал он".

"Когда будут стрелять, она не убежит, а споет припев – будет супер-хит", – в ролике Каменских под фонограмму Mozgi поет песню "Девчонка".

После слов "Это моя девчонка, мать моего ребенка" в кадре появляется Потап в полотенце и добавляет "Будущего!".

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солистами которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".