Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина

В нем Квиткова показывает, кто и что ее вдохновляет и мотивирует. Все это сопровождается аудио – выдержкой из интервью Кузьмы Скрябина о том, как работать над собой и как встретить своих людей.
"Продолжаем работать над собой, не останавливаемся", – подписала она видео.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. 13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.
После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Сейчас он ведет шоу ЖВЛ на канале ТЕТ. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.