Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2022
 
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Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина

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Квиткова занимается самосовершенствованием
Квиткова занимается самосовершенствованием
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, 24-летняя блогер Дарья Квиткова 22 ноября в Instagram разместила мотивационный ролик.

В нем Квиткова показывает, кто и что ее вдохновляет и мотивирует. Все это сопровождается аудио – выдержкой из интервью Кузьмы Скрябина о том, как работать над собой и как встретить своих людей.

"Продолжаем работать над собой, не останавливаемся", – подписала она видео.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. 13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Сейчас он ведет шоу ЖВЛ на канале ТЕТ. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

Теги: Украина, Кузьма Скрябин, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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