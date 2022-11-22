Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина

В нем Квиткова показывает, кто и что ее вдохновляет и мотивирует. Все это сопровождается аудио – выдержкой из интервью Кузьмы Скрябина о том, как работать над собой и как встретить своих людей.

"Продолжаем работать над собой, не останавливаемся", – подписала она видео.

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