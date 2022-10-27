Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами

Квиткова рассказала, что собирается выехать с мужем, телеведущим Никитой Добрыниным, за город. Она призналась, что озадачена выбором одежды. Блогер отметила, что на ней белье именного бренда американской модели Ким Кардашян Skims. Комплект состоит из высоких трусов и бесшовного бюстгальтера.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

17 июля Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша).