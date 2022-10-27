Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2022
 
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Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами

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Квиткова в июле 2021 года впервые стала мамой
Квиткова в июле 2021 года впервые стала мамой
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ, 23-летняя блогер Дарья Квиткова 27 октября в Instagram Stories разместила ролик, для которого надела комплект ярко-голубого нижнего белья.

Квиткова рассказала, что собирается выехать с мужем, телеведущим Никитой Добрыниным, за город. Она призналась, что озадачена выбором одежды. Блогер отметила, что на ней белье именного бренда американской модели Ким Кардашян Skims. Комплект состоит из высоких трусов и бесшовного бюстгальтера.

Фото: kvittkova / Instagram
Фото: kvittkova / Instagram

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

17 июля Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша).

Теги: Холостяк, Ким Кардашян, семья, блогеры, телеведущий, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, белье, блогер, брак
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