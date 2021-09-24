Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
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"Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом

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Полякова: Я жила в одной комнате с родителями. Проснулась, мама постанывала, был определенный скрип
Полякова: Я жила в одной комнате с родителями. Проснулась, мама постанывала, был определенный скрип
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова, обсуждая с украинской ведущей Машей Ефросининой, какой должна быть сексуальная жизнь родителей взрослых детей, призналась, что плакала, когда слышала, что ее мать по ночам стонет. Запись откровенного разговора певицы и ведущей обнародована 24 сентября на YouTube-канале Ефросининой.

"В 13 лет начинается период сепарации от родителей, и не приведи господь, чтобы в этом возрасте ребенок знал, что родители в соседней комнате занимаются сексом", – первой затронула тему Ефросинина.

"Я расскажу, какая травма была у меня с этим связана. Я жила в одной комнате с родителями. Проснулась, мама постанывала, был определенный скрип. И я лежала в кровати и рыдала, потому что мне казалось, что он причиняет ей дикие страдания", – заявила артистка.

Она призналась, что не понимала, что происходит.

"Я думала, ей, наверное, плохо, если она стонет. Причем я про секс все знала, но не могла это соединить с мамой", – призналась артистка.

Историю Поляковой можно послушать начиная с 32-й минуты видео.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

В январе 2020 года в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона"Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим "бойфрендом", который работает дипломатом.

Летом 2021 года певица, комментируя возраст своей матери, заявила, что она "всего на семь лет старше" 52-летней американской актрисы Дженнифер Лопес.

Теги: секс, семья, Оля Полякова, Маша Ефросинина
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