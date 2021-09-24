  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом

Полякова: Я жила в одной комнате с родителями. Проснулась, мама постанывала, был определенный скрип Фото: polyakovamusic / Instagram

"В 13 лет начинается период сепарации от родителей, и не приведи господь, чтобы в этом возрасте ребенок знал, что родители в соседней комнате занимаются сексом", – первой затронула тему Ефросинина.

"Я расскажу, какая травма была у меня с этим связана. Я жила в одной комнате с родителями. Проснулась, мама постанывала, был определенный скрип. И я лежала в кровати и рыдала, потому что мне казалось, что он причиняет ей дикие страдания", – заявила артистка.

Она призналась, что не понимала, что происходит.

"Я думала, ей, наверное, плохо, если она стонет. Причем я про секс все знала, но не могла это соединить с мамой", – призналась артистка.

Историю Поляковой можно послушать начиная с 32-й минуты видео.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube