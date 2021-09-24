  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом

"В 13 лет начинается период сепарации от родителей, и не приведи господь, чтобы в этом возрасте ребенок знал, что родители в соседней комнате занимаются сексом", – первой затронула тему Ефросинина.
"Я расскажу, какая травма была у меня с этим связана. Я жила в одной комнате с родителями. Проснулась, мама постанывала, был определенный скрип. И я лежала в кровати и рыдала, потому что мне казалось, что он причиняет ей дикие страдания", – заявила артистка.
Она призналась, что не понимала, что происходит.
"Я думала, ей, наверное, плохо, если она стонет. Причем я про секс все знала, но не могла это соединить с мамой", – призналась артистка.
Историю Поляковой можно послушать начиная с 32-й минуты видео.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
В январе 2020 года в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона", Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим "бойфрендом", который работает дипломатом.
Летом 2021 года певица, комментируя возраст своей матери, заявила, что она "всего на семь лет старше" 52-летней американской актрисы Дженнифер Лопес.