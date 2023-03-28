Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны

"Почему я пыталась быстро уехать [из РФ]? Потому что поступало много звонков о том, что мы должны понимать, мы должны выбрать "правильную" позицию, что я должна быть умной, что я артистка, у которой здесь все. В дальнейшем, если я остаюсь здесь и поддерживаю режим, то у меня будет еще больше и мне не нужно будет ни о чем беспокоиться – ни мне, ни моим детям", – рассказала Loboda.

Певица отметила, что имела определенную ценность для России, поскольку работала на аудиторию этой страны долгое время.

"У меня была гигантская аудитория. Они хотели сотрудничать. Я понимаю почему. У меня 15 млн подписчиков в Instagram, из них, наверное, 60–70% – это россияне. Были люди, мои знакомые, товарищи, которые мне звонили там и говорили: "Не делай глупостей, ты должна быть умной." Это твоя жизнь, твои дети. Ты сможешь их обеспечить на всю жизнь", – призналась исполнительница.

Loboda подчеркнула, что выбрала правильную позицию, покинув РФ.