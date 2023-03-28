Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2023
 
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Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны

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Loboda проживает в Латвии и поддерживает Украину
Loboda проживает в Латвии и поддерживает Украину
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda в интервью YouTube-каналу Ramina рассказала, что российские исполнители получают от власти большие материальные блага за поддержку агрессивной политики РФ против Украины, проводимой президентом России Владимиром Путиным.

"Почему я пыталась быстро уехать [из РФ]? Потому что поступало много звонков о том, что мы должны понимать, мы должны выбрать "правильную" позицию, что я должна быть умной, что я артистка, у которой здесь все. В дальнейшем, если я остаюсь здесь и поддерживаю режим, то у меня будет еще больше и мне не нужно будет ни о чем беспокоиться – ни мне, ни моим детям", – рассказала Loboda.

Певица отметила, что имела определенную ценность для России, поскольку работала на аудиторию этой страны долгое время.

"У меня была гигантская аудитория. Они хотели сотрудничать. Я понимаю почему. У меня 15 млн подписчиков в Instagram, из них, наверное, 60–70% – это россияне. Были люди, мои знакомые, товарищи, которые мне звонили там и говорили: "Не делай глупостей, ты должна быть умной." Это твоя жизнь, твои дети. Ты сможешь их обеспечить на всю жизнь", – призналась исполнительница.

Loboda подчеркнула, что выбрала правильную позицию, покинув РФ.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.

Певица проживает в Латвии.

Теги: Россия, Украина, Loboda, певица, власть
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