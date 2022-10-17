Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова

На фото все семейство позирует в автомобиле.

"Мое вдохновение и жизнь. Когда у меня спрашивают, что меня мотивирует и вдохновляет, они – мой первый и самый главный ответ", – написала Боржемская.

Контекст:

Марина Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

Сейчас она проводит в Instagram дистанционные марафоны по похудению, а также рассказывает подписчикам о правилах здорового питания.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.