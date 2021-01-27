"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото

По словам украинского ведущего Анатолия Анатолича, иногда он дарит своей жене Юлии Бойко на День святого Валентина не совсем подходящие подарки.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич в преддверии Дня святого Валентина в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что самым лучшим Днем влюбленных считает тот, в который ему удается удивить свою супругу подарком.

По словам ведущего, так происходит не всегда.

"Cамый классный День святого Валентина – это если получается удивить вторую половинку, мою Юлу. Последний раз это было, когда подарил ей автомобиль, это был один из самых классных подарков, которые мне удалось сделать, и этот день запомнился. А неудачный тоже связан с подарками – когда я дарю то, что жене не подходит. Вот машина подошла. Но бывало и иначе", – сообщил он.

Супруга Анатолия Анатолича – Юлия Бойко. Фото: Личный архив Анатолия Анатолича

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей – Алиса (2011) и Лолита (2013).

День святого Валентина отмечается ежегодно 14 февраля.