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27 января, 2021
 
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"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото

По словам украинского ведущего Анатолия Анатолича, иногда он дарит своей жене Юлии Бойко на День святого Валентина не совсем подходящие подарки.

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Анатолий Анатолич: Cамый классный День святого Валентина это если получается удивить мою Юлу
Анатолий Анатолич: Cамый классный День святого Валентина – это если получается удивить мою Юлу
Фото: личный архив Анатолия Анатолича

Украинский ведущий Анатолий Анатолич в преддверии Дня святого Валентина в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что самым лучшим Днем влюбленных считает тот, в который ему удается удивить свою супругу подарком.

По словам ведущего, так происходит не всегда.

"Cамый классный День святого Валентина – это если получается удивить вторую половинку, мою Юлу. Последний раз это было, когда подарил ей автомобиль, это был один из самых классных подарков, которые мне удалось сделать, и этот день запомнился. А неудачный тоже связан с подарками – когда я дарю то, что жене не подходит. Вот машина подошла. Но бывало и иначе", – сообщил он.

Фото: Личный архив Анатолия Анатолича
Супруга Анатолия Анатолича – Юлия Бойко. Фото: Личный архив Анатолия Анатолича

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей – Алиса (2011) и Лолита (2013).

День святого Валентина отмечается ежегодно 14 февраля.

Теги: Анатолий Анатолич, День святого Валентина
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