Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках

Американский предприниматель Илон Маск заверил фолловеров, что его сын по имени X AE A-XII, которому 4 августа исполнится три месяца, еще не умеет пользоваться ложкой.

Маск стал отцом в шестой раз 4 мая 2020 года Фото: ЕРА

Американский бизнесмен канадского происхождения Илон Маск на своей странице в Twitter разместил снимок, на котором запечатлен со своим двухмесячным сыном по имени X AE A-XII.

Маск позирует на фото, держа сына на полусогнутой правой руке. При этом одежда ребенка сочетается по цвету с одеждой отца.

"Ребенок еще не может пользоваться ложкой", – на немецком языке подписал публикацию Маск.

"Почему он заговорил на немецком?" – удивлены фолловеры.

"Пожалуйста, покажите, как вы кормите его из бутылочки", – попросили подписчики.

Das baby kann noch keinen löffel benutzen pic.twitter.com/UETqVIA4BP — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2020

Маск стал отцом в шестой раз 4 мая 2020 года – канадская певица Граймс родила ему сына.

Изначально родители заявили, что назвали ребенка именем XÆA-12. Вскоре Граймс сообщила, что они с Маском изменили написание имение, сохранив его произношение. По словам Граймс, имя ее сына после изменений пишется как Х Æ A-Xii.

Заменить арабские цифры на римские родителей вынудил закон штата Калифорния – местное законодательство запрещает использовать при регистрации имени какие-либо другие графические символы, кроме 26 букв английского алфавита. Исключение составляет апостроф.

В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII.