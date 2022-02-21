  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков

"Это был клубный отдых после концертов в разных городах. То, что казалось феерией, в конце концов переросло в кое-что угрожающее. Вскоре понимаешь, что портятся настроение и здоровье, ты начинаешь чувствовать зависимость. Я быстро понял, что наркотики – не то, что помогает писать песни, и справился с этим", – рассказал артист.

Макс Барских – не единственный артист, который употреблял наркотики. Интернет-издание "ГОРДОН" в этой подборке вспоминает откровенные признания других украинских знаменитостей, которым удалось побороть пагубную привычку.

Украинская ведущая Маша Ефросинина осенью 2020 года в эфире своего YouTube-канала "Экзамен" во время интервью с певицей Алиной Паш призналась, что попробовала наркотики в 19 лет.

"Я считаю, что наркотики – зло, но в 19 лет это меня не остановило попробовать травку, когда в компании друзей по кругу шел косячок. И я рада, что это сделала, потому что в тот момент, когда меня вырвало на всю эту компанию, я и поняла, что наркотики – зло", – призналась тогда ведущая.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Алина Паш также не раз говорила в своих интервью, что употребляет травку, а в 2019 году в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей призналась, что во время поездки в Иерусалим едва не оказалась в полицейском участке за ее употребление.

"Есть такая штука, как CBD: это травка, которая не дурманит, а расслабляет. И она легальная во многих странах, но не в Иерусалиме. И я вместо таблеток решила покурить CBD – и меня едва не забрали в участок", – рассказала артистка.

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Видео: Світське життя / YouTube

Певец Melovin в интервью, которое 28 декабря 2022 года вышло на YouTube-канале Dorotye, признался, что во время карантина пробовал различные наркотики.

"Я пробовал фен, грибы, я пробовал каннабис – траву. Я часто курил, – признался он. – Мне было очень стремно, и больше не хочу таким заниматься. Безумно не горжусь этим всем, потому что так можно убить свое "я", потерять себя. Поэтому принял решение: "Ну хорошо, я попробовал – листаем дальше", – заявил тогда певец.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Украинская певица Слава Каминская весной 2021 года в эфире YouTube-канала "Власть vs Влащенко" призналась, что, как и ее коллеги, пробовала все виды наркотиков.

"Я в шоу-бизнесе давно – все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, узнавать новые ощущения. Я пробовала все, вот только не кололась, – рассказала артистка. – К сожалению, эти серотониновые ямы – это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того, чтобы потом мучиться? У меня очень тяжело проходили эти моменты после гулянок. Была помоложе – конечно, веселились на вечеринках каких-то. На сцене – никогда. Пьяненькая – выходила".

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Видео: Власть vs Влащенко / YouTube

Украинская певица Гайтана в 2019 году в эфире "1+1" рассказала, что курила травку на фоне ухудшения отношений с бывшим возлюбленным и продюсером Эдуардом Климом. По словам певицы, она искала метод, который поможет расслабиться и забыться, и начала курить марихуану.

"Когда у меня была депрессия, я курила травку, уже несколько раз в день, чтобы бежать от себя, бежать от реальности", – призналась тогда артистка.

По ее словам, отказаться от наркотика она сумела самостоятельно в 2016 году. "Я понимала, что умираю", – призналась Гайтана.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

Солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк, которая на данный момент является вероятным представителем Украины на "Евровидении 2022", в своих прошлых интервью признавался, что употреблял и продавал наркотики.

По словам 27-летнего артиста, впервые он попробовал наркотики в 16 лет, но сейчас не употребляет.

"Это было очень тривиально. Это был Новый год. Компания, курят все. У тебя не бывает мысли, что "а вдруг это неправильно?". Боле того, странно, если ты этого не делаешь. Выделяться – не вариант", – заявил Псюк.

Артист признался также, что продавал "шмаль", но со временем у него началось "просветление".

"Я бросил фен, сигареты и девушку в один день. Я сам себе помог. Я считаю себя достаточно осознанным человеком. Я жал на тормоза", – резюмировал он.

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