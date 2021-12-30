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30 декабря, 2021
 
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"Меньше слов". Министр Федоров с женой показали, что происходило за кадром во время их семейной фотосессии

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Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года
Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года
Фото: fedorova.an / Instagram

Жена вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Михаила Федорова Анастасия 30 декабря поделилась в Instagram коротким роликом, который был снят во время их семейной новогодней фотоссесии.

На видео в том числе запечатлены фрагменты, где Федоров, позируя вместе с женой, обнимает ее за попу и, позируя в кадре, целует ногу выше колена.

"Бэкстейдж очень в нашем семейном стиле", – написала жена министра.

"Класс, интересно: что журналисты об этом напишут?" – прокомментировала видео подписчица Федоровой. 

"Ждем заголовки", – отреагировали пользователи сети.

"Очень гармоничные, красивые! Счастья вашей семье", – пожелали фолловеры.

Федоров также опубликовал в Instagram похожий ролик, но в два раза длиннее.

"Меньше слов", – совет моей жены, когда я подбирал слова для подписи к видео. Согласен, меньше слов, вы все поймете сами", – написал он.

Контекст:

Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета. 

После переезда семьи в Киев супруга Федорова в 2021 году основала бренд женской одежды Cover Apparel.

У пары есть дочь Мария (2017).

Теги: дети, фотосессия, семья, Михаил Федоров
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