"Меньше слов". Министр Федоров с женой показали, что происходило за кадром во время их семейной фотосессии

Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года Фото: fedorova.an / Instagram

На видео в том числе запечатлены фрагменты, где Федоров, позируя вместе с женой, обнимает ее за попу и, позируя в кадре, целует ногу выше колена.

"Бэкстейдж очень в нашем семейном стиле", – написала жена министра.

"Класс, интересно: что журналисты об этом напишут?" – прокомментировала видео подписчица Федоровой.

"Ждем заголовки", – отреагировали пользователи сети.

"Очень гармоничные, красивые! Счастья вашей семье", – пожелали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Федорова (@fedorova.an)

Федоров также опубликовал в Instagram похожий ролик, но в два раза длиннее.

"Меньше слов", – совет моей жены, когда я подбирал слова для подписи к видео. Согласен, меньше слов, вы все поймете сами", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Федоров (@michael.fedorov)