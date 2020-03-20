"Метод лебедя". Фреймут рассказала, как переживает карантин

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что карантин в связи с пандемией коронавируса – это повод протестировать в себе человечность.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в Instagram рассказала, как переживает карантин.

"У нас нет иммунитета не только на вирус, но и на время, которое мы переживаем. Жизнь – на паузе. Сейчас важно оставаться спокойным, ведь паника такая заразная. Я выбрала для себя "метод лебедя". Эта птица плывет спокойно по плесам рек и озер, высоко держа голову на гордой шее. И не каждый задумывается, как ей трудно перебирать лапками под водой. Тревожные дни обязательно пройдут, но, как мы поведем себя в трудное время, станет предметом гордости или сожаления и разочарования в себе в будущем... Этот карантин – прекрасная возможность сродниться, подумать о тех, кто рядом, протестировать в себе человечность. Желаю нам всем здоровья", – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.