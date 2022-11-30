Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак

Мишина, которая ранее поделилась снимком завтрака и написала, что приготовила его для "своих мальчиков", объяснила, кого именно имела в виду.
Актриса скопировала несколько комментариев подписчиков, в которых они интересовались этим вопросом.
"Бразе приехал", – написала она.
Пост актриса сопроводила совместным селфи-видео со своим братом Михаилом, но не показала его лицо.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. В конце октября 2021 года Мишина заявила, что они не вместе.
Актриса одна воспитывает десятилетнего сына Платона. Известно, что его отца зовут Александр, но фамилию этого мужчины Мишина не разглашает.
В конце апреля она вместе с сыном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.