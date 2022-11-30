Мишина рассекретила мужчину, для которого готовила завтрак

Мишиной в июне исполнилось 33 года Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина, которая ранее поделилась снимком завтрака и написала, что приготовила его для "своих мальчиков", объяснила, кого именно имела в виду.

Актриса скопировала несколько комментариев подписчиков, в которых они интересовались этим вопросом.

"Бразе приехал", – написала она.

Пост актриса сопроводила совместным селфи-видео со своим братом Михаилом, но не показала его лицо.