  "Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами". Павлик рассказал, как переживает разлуку с женой и сыном

"Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами. Я езжу по волонтерским центрам, подразделениям, госпиталям. В основном это волонтерские центры. У меня есть с собой совсем маленькая, как игрушечная, акустическая гитара. Но она играет. Я сижу, как говорят, на чемоданах, потому что часто звонят, просят, я, конечно, езжу. Поем, таким образом лечим души", – рассказал Павлик.
Комментируя разлуку с женой, певец признался, что ему сложно. Он подчеркнул, что не знает, когда жена и сын вернутся в Украину.
"Но сдерживает и успокаивает нервы то, что сын и жена в безопасности", – сказал он.
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
28 марта Репяхова вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда через Турцию улетела в Израиль.