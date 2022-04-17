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17 апреля, 2022
 
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"Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами". Павлик рассказал, как переживает разлуку с женой и сыном

 
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Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года
Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года
Фото: viktorpavlik / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик 15 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что после того, как его жена, блогер Екатерина Репяхова и 10-месячный сын Михаил уехали за границу, он начал ездить с концертами по волонтерским центрам и госпиталям.

"Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами. Я езжу по волонтерским центрам, подразделениям, госпиталям. В основном это волонтерские центры. У меня есть с собой совсем маленькая, как игрушечная, акустическая гитара. Но она играет. Я сижу, как говорят, на чемоданах, потому что часто звонят, просят, я, конечно, езжу. Поем, таким образом лечим души", – рассказал Павлик.

Комментируя разлуку с женой, певец признался, что ему сложно. Он подчеркнул, что не знает, когда жена и сын вернутся в Украину.

"Но сдерживает и успокаивает нервы то, что сын и жена в безопасности", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

28 марта Репяхова вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда через Турцию улетела в Израиль.

Теги: война России против Украины, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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