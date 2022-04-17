  "Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами". Павлик рассказал, как переживает разлуку с женой и сыном

"Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами. Я езжу по волонтерским центрам, подразделениям, госпиталям. В основном это волонтерские центры. У меня есть с собой совсем маленькая, как игрушечная, акустическая гитара. Но она играет. Я сижу, как говорят, на чемоданах, потому что часто звонят, просят, я, конечно, езжу. Поем, таким образом лечим души", – рассказал Павлик.

Комментируя разлуку с женой, певец признался, что ему сложно. Он подчеркнул, что не знает, когда жена и сын вернутся в Украину.

"Но сдерживает и успокаивает нервы то, что сын и жена в безопасности", – сказал он.

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